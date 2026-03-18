  У світі

Енергетична криза в Єгипті – магазини, ТЦ та кафе закриватимуться раніше

20:51, 18 березня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Єгипет економить електроенергію через зростання цін на паливо.
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Через стрімке зростання цін на паливо уряд Єгипту вводить обмеження на споживання електроенергії, повідомляє Bloomberg. Прем’єр-міністр Мостафа Мадбулі заявив, що заходи потрібні для запобігання глибшій енергетичній кризі.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

З 28 березня магазини, кафе та торгові центри повинні будуть закриватися до 21:00 протягом робочих днів та до 22:00 у вихідні. Вуличне освітлення та рекламні щити вимикатимуться, а урядові будівлі працюватимуть до 18:00. Влада також розглядає можливість обов’язкової роботи з дому один-два дні на тиждень для державного та приватного секторів.

Мадбулі наголосив, що обмеження є тимчасовими та переглядатимуться через місяць. За його словами, «якщо криза закінчиться, ці заходи будуть скасовані».

Рішення пов’язане зі стрімким зростанням світових цін на паливо, частково через війну з Іраном. Єгипет імпортує природний газ для виробництва електроенергії та після девальвації валюти у 2024 році прагне стабілізувати економіку, що отримала глобальну фінансову підтримку у розмірі 57 млрд доларів.

Обмеження демонструють труднощі, з якими стикається країна з населенням понад 110 мільйонів людей, де вечірній шопінг та обіди допізна є звичною практикою.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]