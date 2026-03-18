Енергетична криза в Єгипті – магазини, ТЦ та кафе закриватимуться раніше

Єгипет економить електроенергію через зростання цін на паливо.

Через стрімке зростання цін на паливо уряд Єгипту вводить обмеження на споживання електроенергії, повідомляє Bloomberg. Прем’єр-міністр Мостафа Мадбулі заявив, що заходи потрібні для запобігання глибшій енергетичній кризі.

З 28 березня магазини, кафе та торгові центри повинні будуть закриватися до 21:00 протягом робочих днів та до 22:00 у вихідні. Вуличне освітлення та рекламні щити вимикатимуться, а урядові будівлі працюватимуть до 18:00. Влада також розглядає можливість обов’язкової роботи з дому один-два дні на тиждень для державного та приватного секторів.

Мадбулі наголосив, що обмеження є тимчасовими та переглядатимуться через місяць. За його словами, «якщо криза закінчиться, ці заходи будуть скасовані».

Рішення пов’язане зі стрімким зростанням світових цін на паливо, частково через війну з Іраном. Єгипет імпортує природний газ для виробництва електроенергії та після девальвації валюти у 2024 році прагне стабілізувати економіку, що отримала глобальну фінансову підтримку у розмірі 57 млрд доларів.

Обмеження демонструють труднощі, з якими стикається країна з населенням понад 110 мільйонів людей, де вечірній шопінг та обіди допізна є звичною практикою.

