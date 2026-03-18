Владимир Зеленский провел переговоры с королем Испании Фелипе VI

В ходе встречи обсуждались вопросы поддержки украинцев, пострадавших от войны, а также важность международной помощи для обеспечения безопасности страны.

Президент Украины Владимир Зеленский в среду провел встречу с испанским королем Фелипе VI в королевской резиденции Сарсуэла.

Во время встречи Зеленский поблагодарил короля и весь испанский народ за постоянную поддержку Украины на протяжении всей российской агрессии. Президент подчеркнул важность помощи Испании украинцам, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за войны, а также проинформировал об усилиях украинской дипломатии по достижению достойного мира.

«Украина делает все возможное для того, чтобы как можно скорее закончить войну», – отметил Зеленский.

