  1. В Україні

Володимир Зеленський провів переговори з королем Іспанії Феліпе VI

21:00, 18 березня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Під час зустрічі обговорювали підтримку українців, постраждалих від війни, та важливість міжнародної допомоги для безпеки країни.
Фото: president.gov.ua
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент України Володимир Зеленський у середу провів зустріч з іспанським королем Феліпе VI у королівській резиденції Сарсуела.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Під час зустрічі Зеленський подякував королю та всьому іспанському народу за постійну підтримку України впродовж усієї російської агресії. Президент наголосив на важливості допомоги Іспанії українцям, які були змушені залишити свої домівки через війну, а також поінформував про зусилля української дипломатії для досягнення достойного миру.

«Україна робить усе можливе для того, щоб якнайшвидше закінчити війну», – зазначив Зеленський.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Україна Іспанія Володимир Зеленський

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]