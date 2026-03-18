Володимир Зеленський провів переговори з королем Іспанії Феліпе VI

Під час зустрічі обговорювали підтримку українців, постраждалих від війни, та важливість міжнародної допомоги для безпеки країни.

Фото: president.gov.ua

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент України Володимир Зеленський у середу провів зустріч з іспанським королем Феліпе VI у королівській резиденції Сарсуела.

Під час зустрічі Зеленський подякував королю та всьому іспанському народу за постійну підтримку України впродовж усієї російської агресії. Президент наголосив на важливості допомоги Іспанії українцям, які були змушені залишити свої домівки через війну, а також поінформував про зусилля української дипломатії для досягнення достойного миру.

«Україна робить усе можливе для того, щоб якнайшвидше закінчити війну», – зазначив Зеленський.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.