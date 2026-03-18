Искусственный интеллект, запросы в реестр и займы от родителей: профессиональный путь и имущественные тайны новых претендентов на должности в ВАКС

Шестнадцатый день специальных заседаний: кто претендует на должности судей антикоррупционного суда.

Этап специальных совместных заседаний Высшей квалификационной комиссии судей Украины (ВККС) и Общественного совета международных экспертов (ОСМЭ) для кандидатов на 23 вакантные должности судей ВАКС подходит к концу. Еще несколько совместных заседаний, и те кандидаты, которые получили поддержку большинства совместного состава, перейдут в следующий раунд — собеседования с членами ВККС.

12 марта 2026 года был рассмотрен вопрос о соответствии еще трех кандидатов на должности судей Высшего антикоррупционного суда критериям, предусмотренным частью четвертой статьи 8 Закона Украины «О Высшем антикоррупционном суде». Повестка дня заседания предусматривала интервью с четырьмя кандидатами, однако по решению ВККС Глоба Максим Николаевич прекратил участие в конкурсе. Поэтому сегодня подробнее проанализируем собеседования трех претендентов: Леонова Александра Степановича, Сикоры Екатерины Александровны и Марчука Олега Леонидовича.

Леонов Александр Степанович

Судья Хаджибейского райсуда Одессы. Профессиональный путь судьи начался в 2004 году с должности юрисконсульта в частном секторе, перед назначением на должность судьи кандидат прошел школу помощника судьи в Апелляционном суде Донецкой области. Работал специалистом по работе с проблемной задолженностью в ПАО «Укрсоцбанк» и «Дельта Банк». Указом Президента Украины в 2012 году был назначен на должность судьи Кировского районного суда города Донецка сроком на 5 лет. В связи с военными действиями в 2015 году переведен в Одессу на должность судьи Малиновского районного суда (ныне — Хаджибейский районный суд города Одессы).

Отвечая на вопросы членов комиссии, судья подчеркнул, что его 14-летний опыт работы в судах разных инстанций и регионов является надежным фундаментом для работы в антикоррупционной системе. Основными качествами, позволяющими ему обеспечивать верховенство права на практике, кандидат назвал неукоснительное соблюдение процессуальных норм, защиту прав человека и универсальность (опыт работы как в уголовной, так и в гражданской специализациях, а также выполнение функций следственного судьи). За время своей карьеры судья рассмотрел значительное количество уголовных производств. В общей сложности судья имел дело с более чем 50 уголовными производствами, среди которых были типичные коррупционные преступления.

Во время собеседования международные эксперты обратили внимание на более чем тысячу запросов к закрытой части государственного реестра судебных решений, осуществленных под логином кандидата. Часть из них касалась лиц, которые, по словам экспертов, не имели непосредственного отношения к служебным делам судьи, в частности проверок номеров автомобилей, телефонов и данных частных лиц.

Кандидат категорически отрицал, что лично осуществлял такое количество запросов. По его словам, речь идет о возможном несанкционированном использовании доступа к реестру. Он сообщил, что инициировал служебную проверку в суде и обратился в правоохранительные органы с заявлением. «Это вопрос моего авторитета и добропорядочности. Я не делал этих запросов, поэтому обратился к правоохранителям, чтобы выяснить, кто мог использовать мой пароль», — заявил Александр Леонов.

Во время собеседования члены комиссии также обратили внимание на подготовку письменных объяснений кандидата, в текстах которых были замечены определенные противоречия. В связи с этим у судьи поинтересовались, готовил ли он эти документы самостоятельно. Кандидат сообщил, что при подготовке к конкурсу частично использовал инструменты искусственного интеллекта. В частности, по его словам, он применял сервис Google Gemini для выполнения отдельных расчетов.

После этого эксперты перешли к финансовым вопросам, обратив внимание на приобретение кандидатом имущественных прав на квартиру в Одессе площадью 69 м² стоимостью 81 000 долларов в 2019 году. Судья уточнил, что не оплачивал всю сумму сразу. Из-за остановки строительства после начала полномасштабного вторжения он успел внести лишь около 42 000 долларов. По его словам, оплата осуществлялась поэтапно — около 30 платежей.

Во время собеседования также обсуждалось имущество семьи кандидата. Значительная часть активов, в частности дом в селе Фонтанка, автомобиль Kia Sportage и квартира, официально оформлены на мать кандидата. По словам судьи, основные средства на приобретение этого имущества предоставил его брат, который работает моряком за границей. Относительно дома в Фонтанке кандидат объяснил, что лично вложил в его строительство примерно 5–6 тысяч долларов, а также собственный труд. В частности, он сообщил, что самостоятельно выполнял часть работ, в том числе монтаж электропроводки. Комментируя распределение имущества, судья отметил, что решение оформлять активы на мать было принято семьей. По его словам, брат таким образом решил отблагодарить семью за уход за родителями во время его длительных рейсов.

Комиссия напомнила кандидату и о привлечении к ответственности в 2018 году за ненадлежащее уведомление стороны по делу, что ВСП признал существенным нарушением. Также в 2022 году апелляционный суд вынес частное определение в отношении судьи из-за нерассмотрения ходатайства стороны. Кандидат признал ошибки, назвав их важным уроком. Он объяснил это попытками предотвратить затягивание дел сторонами, но подчеркнул, что теперь стал значительно более придирчивым к процессуальным документам.

Сикора Екатерина Александровна

Судья ВАКС. Кандидат защитила диссертацию и получила научную степень кандидата юридических наук. Ее специализация охватывает такие направления, как земельное, аграрное, экологическое и природоресурсное право. До назначения на судейскую должность работала юрисконсультом на разных предприятиях. 11 апреля 2019 года Указом Президента Украины была назначена на должность судьи Высшего антикоррупционного суда.

Во время собеседования значительное внимание уделили имущественной декларации кандидата за 2020 год. Члены комиссии обратили внимание на то, что в документе были указаны четыре квартиры, земельный участок, лодка с трейлером и автомобили Mercedes-Benz и Toyota Camry, которые принадлежали ее бывшему мужу. В то же время в декларации отсутствовала информация о стоимости этих активов.

Кандидат объяснила, что часть имущества была приобретена ее мужем еще до заключения брака, поэтому у нее не было правоустанавливающих документов. Другие объекты покупались уже во время брака, однако она давала только нотариальные согласия на приобретение имущества, которые не содержали информации о его стоимости. По ее словам, сделки заключались преимущественно в Киеве, тогда как она находилась в городе Днепр после рождения сына, поэтому не присутствовала при подписании договоров.

После проведения полной проверки декларации НАПК передало материалы в правоохранительные органы, и было открыто уголовное производство. Досудебное расследование осуществляло Государственное бюро расследований. По словам кандидата, в рамках расследования ее и бывшего мужа допросили, однако подозрение ей не предъявляли, а производство впоследствии закрыли из-за отсутствия состава преступления. Параллельно кандидат обжаловала заключение НАПК в суде в административном порядке. Она сообщила, что суд первой инстанции отказал в удовлетворении иска, после чего была подана апелляционная жалоба, апелляционное производство в настоящее время открыто, а окончательного решения по делу еще нет.

После развода, по словам кандидата, все имущество, оформленное на мужа, осталось в его собственности, тогда как у нее остались квартира и паркоместо в Киеве и автомобиль, которым она пользуется уже около десяти лет. Отдельно комиссия поинтересовалась у судьи фактом проживания ребенка с отцом в Днепре и тем, не связано ли такое проживание с необходимостью отсрочки мужа от мобилизации. Кандидат разъяснила, что решение о проживании сына в Днепре было обусловлено обучением в начальной школе и привычной средой. Судья планирует перевезти ребенка в Киев в 2026 году. Кроме того, кандидат подчеркнула, что принимает полное участие в жизни сына, поэтому проживание ребенка с отцом не может быть законным основанием для отсрочки от службы.

Эксперты заинтересовались источником происхождения 150 000 долларов, которые судья получила в займ от отца в 2021 году для покупки квартиры и паркоместа в Киеве. Екатерина Сикора предоставила доказательства, что ее отец — успешный инженер-изобретатель, владелец предприятия, автоматизирующего горнодобывающую отрасль. Его официальные дивиденды и патенты вполне позволяли предоставить такой займ. Также судья подчеркнула, что она не претендовала на государственную квартиру, имея возможность решать жилищный вопрос за собственный счет.

Марчук Олег Леонидович

Судья Васильковского горрайонного суда. Свою трудовую деятельность начал еще во время учебы, работая в контрольно-ревизионном отделе ГП НАК «Нафтогаз Украины», имеет опыт работы в аппарате Печерского районного суда города Киева на должностях секретаря судебного заседания и помощника судьи. Судейскую карьеру начал в 2012 году в качестве судьи Ялтинского городского суда АР Крым. После оккупации полуострова был переведен в Васильковский горрайонный суд Киевской области, где и продолжает работать.

В начале собеседования поговорили о мотивации кандидата. Судья рассказал, что в начале создания антикоррупционной юстиции в Украине относился к ней скептически, считая, что с коррупцией могут справиться суды общей юрисдикции. Кандидат объяснил, что анализ решений ВАКС и изучение сложных схем коррупционных преступлений убедили его в необходимости специализированного суда. Именно это подтолкнуло его подать документы на конкурс, чтобы применить свой 12-летний стаж судьи в делах общегосударственного значения.

Значительная часть вопросов касалась места жительства судьи и его дороги на работу. С 2014 года кандидат работает в Василькове, но живет в Киеве. Судья рассказал, что ежедневно тратил на дорогу от 1,5 до 2 часов. До приобретения собственного авто в 2018 году он добирался до суда на общественном транспорте или ездил с коллегами, с которыми они договаривались о совместных поездках.

Эксперты спросили о причине, по которой супруга судьи с 2016 по 2020 год получала социальные выплаты на детей именно в Василькове, хотя семья жила в Киеве. Кандидат назвал это неожиданностью и предположил, что это произошло автоматически из-за статуса ВПЛ, который супруга получила в Василькове сразу после переезда из оккупированного Крыма.

Отдельный блок вопросов касался статистики рассмотрения судьей административных дел по статье 130 КУоАП. Согласно данным комиссии, по меньшей мере 118 дел в период с 2014 по 2021 год были закрыты в связи с истечением сроков привлечения к административной ответственности. Кандидат объяснил, что значительная часть таких случаев была связана с невозможностью надлежащим образом уведомить правонарушителей о рассмотрении дела. По его словам, в протоколах часто указывались ложные контактные данные или адреса, что затрудняло вызов лиц в суд. Кроме того, некоторые участники процесса, по его словам, злоупотребляли процессуальными правами, подавая ходатайства об отложении рассмотрения или привлечении адвокатов, что также приводило к затягиванию сроков. Кандидат подчеркнул, что считал приоритетом обеспечение права лица на справедливое судебное разбирательство, поэтому в случаях, когда были обоснованные основания для отложения, не принимал решения без участия стороны.

Отдельное внимание уделили Instagram-странице супруги кандидата, где она предлагает услуги нутрициолога. Судья отметил, что супруга не получает дохода, а лишь консультирует друзей для создания имени в новой для Украины профессии. Кандидат подчеркнул, что сфера нутрициологии законодательно не урегулирована, поэтому официальная регистрация бизнеса состоится только после четкой легализации процедур.

Члены ВККС заметили, что кандидат часто заявлял самоотводы из-за того, что участники дела выражали ему недоверие или вели себя неприязненно. Судья назвал свои прошлые решения несколько слабыми с позиции сегодняшнего опыта и заверил, что теперь его решения более взвешенные и он не позволит участникам процесса манипулировать составом суда из-за эмоциональных выпадов.

