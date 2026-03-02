ДТП, поездки в РФ и несоответствие должности члена ВСП: новые вызовы добропорядочности кандидатов в ВАКС

Девятый день специальных заседаний: кто претендует на должности судей антикоррупционного суда.

Члены Высшей квалификационной комиссии судей Украины (ВККСУ) и Общественного совета международных экспертов (ОСМЭ) продолжают оценивать претендентов на вакантные должности судей ВАКС. На этапе совместных заседаний кандидаты проходят проверку не только на добропорядочность, но и законность источников происхождения имущества, соответствие образа жизни кандидата или членов его семьи задекларированным доходам и, конечно же, наличие знаний и опыта для рассмотрения дел в Высшем антикоррупционном суде.

27 февраля 2026 года в зале заседаний ВАКС проходили свое финальное собеседование Ковальчук Сергей Александрович, Базелюк Виктория Владимировна и Батюк Олег Алексеевич. Повестка дня заседания предусматривала также собеседование с Коваленко Денисом Сергеевичем, однако из-за отсутствия докладчика его интервью с международными экспертами было перенесено. Знакомимся ближе с кандидатами, которые уже прошли совместные заседания.

Ковальчук Сергей Александрович

Профессор кафедры уголовного права и криминологии Ивано-Франковского национального технического университета нефти и газа, кандидат юридических наук, доцент. В 2020 году получил свидетельство на право занятия адвокатской деятельностью, которое было отозвано по заявлению кандидата в том же году.

Собеседование с кандидатом начали с обсуждения его профессионального пути, и ученый сосредоточился на многолетнем опыте научной деятельности. По словам претендента на должность судьи, подготовка его научных работ неразрывно связана с системным анализом судебной практики, в частности решений ВАКС, Верховного Суда и Европейского суда по правам человека. Однако опыта участия в уголовных производствах в качестве защитника или представителя потерпевших он не имел. В 2023–2024 годах кандидат представлял собственные интересы в судебном процессе, в частности в Верховном Суде, оспаривая решение Этического совета относительно его несоответствия критериям добропорядочности при отборе на должность члена ВСП. При этом профессор заметил, что упомянутый вывод имеет значение исключительно в рамках конкурса на должность члена ВСП.

Особое внимание во время собеседования уделили обстоятельствам проживания кандидата с матерью в 2017–2018 годах. Он подтвердил, что проживал в квартире в Ивано-Франковске, где была зарегистрирована и его мать, однако фактически она большую часть времени находилась в Хмельницкой области, ухаживая за своей престарелой матерью. Кандидат сообщил, что начал оказывать матери финансовую помощь после начала полномасштабного вторжения в 2022 году. Сумма помощи составляла ориентировочно 3–4 тысячи гривен в месяц.

Что касается возможного несоответствия образа жизни задекларированным доходам и источников их происхождения, то комиссия обратила внимание на то, что в 2018 году кандидат задекларировал 160 тысяч гривен дохода. После налогообложения и выплат средств на содержание сына, расходы на проживание составляли 41 тыс. грн в год, в то же время кандидат увеличил наличные сбережения на 2 тысячи долларов США. Кандидат отметил, что эти средства были накоплены из заработной платы в университете. Кандидат назвал 2018 финансово сложным, однако накопить 2 тысячи долларов, по его словам, удалось благодаря экономии.

Международные эксперты не обошли вниманием и вопрос приобретения автомобиля Toyota в 2008 году, который, по утверждению самого кандидата, он купил, используя накопленные сбережения, а также при финансовой поддержке родителей. После развода в 2013 году автомобиль и земельный участок остались ему, тогда как бывшей жене — около 13 тысяч долларов общих сбережений. В 2020 году кандидат приобрел новое авто Toyota RAV4, предварительно продав старое, также использовав накопленные 14 тысяч долларов, часть заработной платы и 130 тысяч гривен, одолженных у друга. Одолженные средства, по его словам, были получены и возвращены наличными в течение 2020–2021 годов.

Комиссия напомнила кандидату и о его связи с экс-народным депутатом Сергеем Киваловым. Профессор признал длительные рабочие отношения с Сергеем Киваловым, хотя и подчеркнул, что эти отношения исключительно рабочие и не являются дружескими. На вопрос о политической репутации и прошлом его коллеги кандидат заявил, что негативно относится к любым связям с Россией, а сам не является членом ни одной политической силы.

Базелюк Виктория Владимировна

Кандидат юридических наук, доцент кафедры уголовного права НЮУ имени Ярослава Мудрого, адвокат. Имеет научную степень кандидата юридических наук по специальности уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право. Занимала должности ассистента уголовного права, работает по совместительству научным сотрудником в научно-исследовательском институте изучения проблем преступности имени академика Сташиса Национальной академии правовых наук Украины. Параллельно принимает участие в отборе на должность судьи местного суда: успешно преодолела три этапа квалификационного экзамена и в настоящее время продолжается проверка практических работ.

Кандидат начала собеседование с рассказа о своем профессиональном опыте, а именно о 15 годах работы на кафедре уголовного права и опыте преподавательской деятельности дисциплин по квалификации коррупционных правонарушений и исследованию вопроса санкций, в частности конфискации. По ее словам, именно уголовная специализация стала мотивом податься на конкурс в ВАКС. За время адвокатской практики, которая началась в июне 2025 года, имела около десяти дел, при этом подчеркнула, что доход был незначительным и еще не задекларирован, так как срок подачи декларации еще не наступил.

Комиссия поинтересовалась у кандидата источником происхождения наличных сбережений в размере около 20 тысяч долларов, которые кандидат объяснила получением средств от продажи 1/3 квартиры, также подарком от бабушки и сбережениями из зарплаты и дополнительных подработок, а кроме того еще грантом от польского фонда в 2022 году. Договора купли-продажи квартиры у кандидата нет, так как оформлением занималась ее мать по доверенности.

Члены комиссии также выясняли обстоятельства пользования несколькими автомобилями. Кандидат подтвердила, что в 2016 году менее двух месяцев формально владела Hyundai Santa Fe по просьбе знакомого, фактически авто не использовала. В 2018–2020 годах была формальной владелицей Honda Civic, который принадлежал ее сожителю. Средств от продажи этого авто она не получала.

Больше всего вопросов международных экспертов вызвало ДТП в июне 2017 года в Харькове с участием кандидата. Полицией были составлены протоколы об административных правонарушениях в отношении кандидата по статьям 124 и 130 КУоАП, с указанием признаков алкогольного опьянения и отказа от прохождения теста. Отказ от прохождения освидетельствования кандидат аргументировала тем, что за рулем автомобиля не находилась.

Также комиссия спросила у кандидата по поводу ее проживания в общежитии города Харьков, где она была зарегистрирована более 10 лет, при этом фактически там не проживала с 2013 года. Кандидат пояснила, что сохранила место регистрации, так как планировала воспользоваться программой льготного ипотечного кредитования для научно-педагогических работников под 3–5% годовых. Одним из условий было нахождение на квартирной очереди и регистрация в общежитии. Реализовать эти намерения она не успела из-за полномасштабного вторжения.

Отдельно комиссия выясняла обстоятельства приобретения квартиры в Харькове в 2009 году, оформленной на мать кандидата. Адвокат рассказала, что жилье покупали за средства от продажи квартиры в Полтавской области и сбережения матери, в частности от ведения личного хозяйства. Квартира была приобретена на первичном рынке без ремонта, а заселение произошло только в 2014 году после завершения работ.

Заинтересовали комиссию и регулярные поездки кандидата в Россию в период 2018-2020 годов, которые она объяснила посещением больной родственницы своего сожителя. Сейчас кандидат критически оценивает решение о поездках, однако на тот момент законодательных запретов не было, а поездки прекратились после введения карантинных ограничений.

Батюк Олег Алексеевич

Адвокат, имеет опыт профессиональной деятельности адвоката, в том числе по осуществлению представительства в суде и защиты от уголовного обвинения более 7 лет. С июня 2022 года добровольно вступил в ряды ВСУ, помощник командира по правовой работе в роте. Кандидат проходил онлайн-курс «Борьба с коррупцией» на платформе Prometheus, а также курс «Основы антикоррупции для всех и каждого» в январе 2026 года.

Мотивирует свое желание стать судьей Высшего антикоррупционного суда осознанием того, что государство нуждается в защите не только от внешнего врага, но и от коррупции как внутренней угрозы.

Началось собеседование со стандартных вопросов международных экспертов относительно достоверности информации, указанной в декларации кандидата, в частности за 2019 год. Задекларированный личный доход кандидата составлял всего 5 000 грн от независимой профессиональной деятельности и более 4500 грн гонораров по гражданско-правовым договорам. Общий семейный доход за год составлял примерно 33 000 грн, включая социальные выплаты жены. При этом в судебном реестре было зафиксировано около 30 дел, в которых кандидат выступал представителем. Такой низкий уровень дохода за рассматриваемый период кандидат объяснил тем, что часть дел была бесплатной, а оплата по некоторым поручениям могла быть получена в другие годы.

Возникли вопросы и к имущественному положению матери кандидата, а именно к нюансам приобретения и последующей продажи квартиры в Мариуполе, а также покупки жилья в Киеве более чем за 1 млн грн. По словам кандидата, средства сформировались из наличных сбережений семьи после смерти отца, продажи земельных участков, автомобилей и другого имущества. В то же время подтверждающих документов на все операции комиссии предоставлено не было.

Также во время собеседования военнослужащий объяснял комиссии обстоятельства аренды земельного участка сельскохозяйственного назначения, который сейчас находится на временно оккупированной территории. По его словам, в 2016 году он заключил договор аренды сроком на 49 лет и единоразово уплатил около 2 тысяч долларов вперед за весь период пользования. Инициатором договоренности стал его знакомый, которому кандидат ранее оказывал правовую помощь по уголовному делу, в то же время он подчеркнул, что эта операция не была гонораром за участие в деле. Указанный участок позже был оформлен для передачи в субаренду, однако экземпляра документа у кандидата не сохранилось. Субарендатор несколько раз совершал платежи, однако после оккупации территории выплаты прекратились.

Комиссия спросила у кандидата и о причинах обращения за пособием по безработице при действующем свидетельстве на занятие адвокатской деятельностью. В 2021 году суд обязал кандидата вернуть пособие как необоснованную прибыль. Кандидат рассказал, что на тот момент уволился с должности директора Мариупольского центра по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи и считал, что государством он был застрахован на случай временной безработицы. Указал, что лицо, осуществляющее соответствующие отчисления из заработной платы в фонд, может рассчитывать на соответствующие выплаты.

Вне внимания международных экспертов не остались и данные с сайта Миротворец, согласно которым сестра кандидата въезжала на территорию Российской Федерации в 2021 году. Кандидат эту информацию подтвердил, однако подчеркнул, что уже более полутора лет не общается с родственницей.

