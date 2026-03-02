  1. В Украине

В КСУ подвели итоги работы за февраль 2026 года: 77 заседаний и 60 принятых актов

18:25, 2 марта 2026
В КСУ подвели итоги работы за февраль 2026 года: 77 заседаний и 60 принятых актов
Конституционный Суд сообщает, что в феврале 2026 года в Суде состоялось 77 заседаний, из них:

  • 18 пленарных заседаний и 7 заседаний Большой палаты Суда;
  • 5 заседаний Суда;
  • 4 пленарных заседания и 5 заседаний Первого сената Суда;
  • 16 пленарных заседаний и 9 заседаний Второго сената Суда;
  • 13 заседаний коллегий судей Первого и Второго сенатов Суда.

На этих заседаниях Суд принял 60 актов, из них:

  • 3 постановления Суда;
  • 20 определений Большой палаты Суда;
  • 5 определений Первого сената Суда;
  • 7 определений Второго сената Суда;
  • 25 определений коллегий судей сенатов Суда.

В КСУ за этот период поступило 4 конституционных представления и 55 конституционных жалоб. По результатам предварительной проверки конституционные представления и 22 конституционные жалобы распределены между судьями Суда. Субъектам права на конституционную жалобу возвращены 33 конституционные жалобы как такие, которые по форме не соответствовали требованиям Закона Украины «О Конституционном Суде Украины».

Также сообщается, что Секретариат Суда подготовил и направил 45 ответов на запросы на публичную информацию и обращения граждан.

суд КСУ

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]