  1. Публикации
  2. / В Украине

В Раде планируют закрепить право на выплаты детям, родившимся после гибели отца-военнослужащего

10:00, 2 марта 2026
Предлагается закрепить право на выплату помощи детям, родившимся после гибели военнослужащего.
В Украине предлагают уточнить нормы законодательства о выплате единовременной денежной помощи детям, родившимся после гибели военнослужащего. Для реализации этой инициативы в парламенте зарегистрирован законопроект № 15049, предусматривающий внесение изменений в Закон Украины «О социальном и правовом защите военнослужащих и членов их семей».

Почему возникла необходимость законодательных изменений

Часть пятая статьи 17 Конституции Украины гарантирует социальную защиту военнослужащих и членов их семей, а реализация этой гарантии конкретизируется в статье 16-1 Закона Украины «О социальном и правовом защите военнослужащих и членов их семей», которой определён перечень лиц, имеющих право на единовременную денежную помощь в случае гибели военнослужащего.

Речь идёт о детях (в том числе усыновлённых), включая зачатых при жизни и родившихся после смерти военнослужащего, вдове или вдовце, родителях, внуках, лице, проживавшем с погибшим одной семьёй без брака по решению суда, а также других иждивенцах, имеющих право на пенсию по случаю потери кормильца в соответствии с законом.

В то же время в отношении детей, зачатых при жизни военнослужащего и родившихся после его смерти, на практике возникает ситуация, когда установлению их права на помощь предшествует перераспределение суммы такой выплаты. Это фактически ставит получение помощи в зависимость от процедур перераспределения средств либо наличия споров относительно их распределения или возврата неправомерно полученных сумм другими лицами.

Что предлагается

Законопроект № 15049 предусматривает дополнение статьи 16-1 Закона Украины «О социальном и правовом защите военнослужащих и членов их семей» новой частью. Согласно предложенным изменениям, дети, зачатые при жизни погибших (умерших) лиц, указанных в подпунктах 1–3 пункта 2 статьи 16 этого закона, и родившиеся после их смерти, будут иметь право на получение единовременной денежной помощи.

Суть изменений заключается в том, что право детей, зачатых при жизни военнослужащего и родившихся после его смерти, на получение единовременной денежной помощи закрепляется на законодательном уровне независимо от процедур перераспределения средств или наличия споров относительно их распределения.

При этом право на выплату не будет зависеть от перераспределения средств уполномоченным органом либо наличия споров о таком перераспределении или возможном неправомерном получении помощи другими лицами.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что действующее регулирование ставит реализацию права ребёнка в зависимость от процедур перераспределения средств или судебных споров. Также инициаторы ссылаются на практику Верховного Суда, который в постановлении от 08 июля 2025 года по делу №280/2822/23 указал, что право на получение единовременной денежной помощи возникает раньше, чем перераспределение её суммы, и не может зависеть от такого перераспределения. Ребёнок военнослужащего, родившийся после его гибели и зачатый при жизни погибшего (умершего) лица, имеет право на эту помощь и не должен зависеть от споров о распределении средств или их возврата другими лицами.

В этой связи предлагается уточнить законодательство относительно гарантий права ребёнка, родившегося после гибели отца-военнослужащего, на получение единовременной денежной помощи.

Также в документе подчёркивается конституционная гарантия социальной защиты военнослужащих и членов их семей, а также положения Конвенции о правах ребёнка, предусматривающие приоритет наилучших интересов ребёнка и недискриминационный подход.

В дальнейшем такие изменения позволят законодательно закрепить судебную практику и обеспечить чёткое нормативное урегулирование права детей, родившихся после гибели отца-военнослужащего, на получение предусмотренной законом помощи.

Автор: Тарас Лученко

Верховная Рада Украины законопроект дети ВСУ военные

