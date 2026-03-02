  1. В Украине

В КГГА опровергли «новые правила» проезда по мосту Патона в Киеве

11:14, 2 марта 2026
В КГГА прокомментировали так называемые рекомендации об открытых окнах автомобилей.
В КГГА опровергли «новые правила» проезда по мосту Патона в Киеве
В социальных сетях появилась инфографика с «новыми» правилами проезда по мосту имени Е. О. Патона в Киеве. Однако в Киевской городской государственной администрации заявили, что не готовили и не публиковали таких материалов.

В КГГА подчеркнули, что распространенная информация является фейковой.

На картинке водителям рекомендуют: держать окна автомобилей открытыми, разблокированными дверями, ремень безопасности отстегнутым, а телефон под рукой.

Какие ограничения действуют сейчас

Мост имени Е. О. Патона через Днепр продолжает эксплуатироваться с ранее установленными ограничениями. В частности:

  • запрещено движение грузового транспорта;
  • установлены наливные барьеры, которые делают невозможным движение автотранспорта по крайним полосам проезжей части.

В КГГА отмечают, что специалисты КП «Киевавтошляхмост» круглосуточно осуществляют мониторинг состояния несущих конструкций моста и выполняют необходимые работы по его содержанию.

Киев КГГА

