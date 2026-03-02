Во США родители оспаривают в суде закон об изъятии книг из школьных библиотек — о чем идет речь

Суд рассматривает закон, который определяет, как и при каких условиях книги убирают со школьных полок.

Во Флориде из школьных библиотек убирают книги, которые часть родителей считает содержащими неприемлемый для детей контент. Из-за этого трое родителей из штата вновь обратились в суд, утверждая, что действующие правила дают преимущество только тем, кто инициирует запрет, и нарушают право на свободу слова. Об этом сообщает Courthouse News.

О чем идет речь

В 2023 году законодатели Флориды приняли закон HB 1069. Он позволяет родителям требовать изъятия книг из школьных библиотек, если они считают их неприемлемыми для детей.

Однако закон не предусматривает механизма для тех родителей, которые хотят вернуть уже изъятые книги. Именно это и стало основанием для иска.

В июне 2024 года Нэнси Трей, Энн Уоттс Тресслер и Стефана Феррелл подали иск против Департамента образования Флориды. Они заявили, что закон создает одностороннюю систему: можно инициировать запрет книги, но нет способа оспорить ее изъятие.

Ранее федеральный суд отклонил этот иск. Судья Аллен Уинсор пришел к выводу, что закон не ограничивает взгляды, а лишь предоставляет процедуру подачи жалоб, если местный школьный совет отказывается убирать книгу.

Теперь дело рассматривает Апелляционный суд 11-го округа США.

В чем главный спор

Адвокат родителей Брук Меншел заявила в суде, что закон фактически дает слово только одной стороне — тем, кто выступает за изъятие книг.

По ее словам, родители, которые не согласны с такими решениями, не имеют доступа к государственной процедуре обжалования. А это, по ее мнению, является дискриминацией по признаку взглядов, что запрещено Первой поправкой к Конституции США (она гарантирует свободу слова).

Судьи поинтересовались, идет ли речь прежде всего о содержании книг. В частности, прозвучал вопрос: если речь идет о порнографии, то это одна ситуация. Но есть и более сложные случаи — например, когда книгу считают «несоответствующей возрасту». Здесь уже необходимо взвешивать потенциально спорное содержание и образовательную ценность.

Представительница родителей ответила: дело не столько в конкретных книгах, сколько в праве выражать несогласие с решениями власти.

Позиция властей штата

Представитель Совета по образованию Флориды Чарльз Лоусон заявил, что закон не направлен против определенных идей или взглядов. По его словам, он касается только четко определенных категорий материалов — в частности порнографических или содержащих сексуальный контент — и направлен на защиту детей.

Если книга подпадает под запрет, школьный совет не имеет права оставлять ее в библиотеке, подчеркнул он.

В то же время судьи обратили внимание на другую деталь: если после жалобы родителей книгу не изымают, школьный совет должен оплатить работу специального эксперта, который дополнительно ее рассмотрит. По мнению одного из судей, это может создавать финансовое давление и побуждать школы убирать книги «на всякий случай», чтобы избежать расходов.

Более широкий контекст

Этот иск — лишь один из многих, поданных во Флориде из-за изъятия книг из школьных библиотек.

Согласно отчету Американской библиотечной ассоциации и PEN America за 2024 год, именно Флорида возглавляет список штатов США по количеству книг, убранных из школьных библиотек.

Решение апелляционного суда может повлиять не только на ситуацию во Флориде, но и на аналогичные дискуссии в других штатах — в частности о том, где проходит граница между защитой детей и свободой слова.

