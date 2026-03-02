В Иране заявили об ударе по ядерному объекту: МАГАТЭ не подтверждает атаку, однако не исключает риск утечки радиации

МАГАТЭ не фиксирует повреждений ядерной инфраструктуры, однако ситуацию в регионе называют напряженной.

В Иране заявили о поражении ядерного объекта в городе Натанз. В то же время международные наблюдатели пока не подтверждают повреждение ядерной инфраструктуры. Об этом сообщает Times of India.

В частности, на фоне израильско-американских ударов по территории Ирана и ракетных атак в ответ со стороны Тегерана появились сообщения о поражении объекта в Натанзе — одном из ключевых центров иранской ядерной программы.

Однако генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что на данный момент агентство не имеет признаков того, что ядерные установки в Иране были повреждены или поражены.

Несмотря на отсутствие подтвержденных данных о повреждениях, в агентстве подчеркивают: ситуация с безопасностью в регионе остается напряженной.

Гросси назвал ее «очень тревожной» и предупредил, что в случае атаки или аварии нельзя исключать радиологический выброс с серьезными последствиями. По его словам, это может потребовать эвакуации больших территорий.

МАГАТЭ созвало внеочередное заседание по ситуации в Иране.

Глава агентства призвал все стороны к максимальной сдержанности, чтобы избежать дальнейшей эскалации. Он также напомнил, что страны региона имеют действующие атомные электростанции, исследовательские реакторы и хранилища ядерного топлива, что повышает риски в случае боевых действий.

В агентстве заявили о готовности оказать помощь в случае ядерного или радиологического инцидента.

