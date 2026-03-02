  1. В мире

В Иране заявили об ударе по ядерному объекту: МАГАТЭ не подтверждает атаку, однако не исключает риск утечки радиации

11:52, 2 марта 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
МАГАТЭ не фиксирует повреждений ядерной инфраструктуры, однако ситуацию в регионе называют напряженной.
В Иране заявили об ударе по ядерному объекту: МАГАТЭ не подтверждает атаку, однако не исключает риск утечки радиации
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Иране заявили о поражении ядерного объекта в городе Натанз. В то же время международные наблюдатели пока не подтверждают повреждение ядерной инфраструктуры. Об этом сообщает Times of India.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

В частности, на фоне израильско-американских ударов по территории Ирана и ракетных атак в ответ со стороны Тегерана появились сообщения о поражении объекта в Натанзе — одном из ключевых центров иранской ядерной программы.

Однако генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что на данный момент агентство не имеет признаков того, что ядерные установки в Иране были повреждены или поражены.

Несмотря на отсутствие подтвержденных данных о повреждениях, в агентстве подчеркивают: ситуация с безопасностью в регионе остается напряженной.

Гросси назвал ее «очень тревожной» и предупредил, что в случае атаки или аварии нельзя исключать радиологический выброс с серьезными последствиями. По его словам, это может потребовать эвакуации больших территорий.

МАГАТЭ созвало внеочередное заседание по ситуации в Иране.

Глава агентства призвал все стороны к максимальной сдержанности, чтобы избежать дальнейшей эскалации. Он также напомнил, что страны региона имеют действующие атомные электростанции, исследовательские реакторы и хранилища ядерного топлива, что повышает риски в случае боевых действий.

В агентстве заявили о готовности оказать помощь в случае ядерного или радиологического инцидента.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Иран МАГАТЭ

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
КУС ВС объяснил, чем отличается защита от провокации преступления от отрицания факта его совершения

КУС ВС считает, что утверждение о возможной провокации преступления и отрицание факта получения денег являются взаимоисключающими.

Отказ без оснований: суд в Черкассах обязал ТЦК пересмотреть решение об отсрочке

Суд установил, что военный орган не может подменять закон собственными домыслами.

В Раде планируют закрепить право на выплаты детям, родившимся после гибели отца-военнослужащего

Предлагается закрепить право на выплату помощи детям, родившимся после гибели военнослужащего.

Минветеранов предлагает новый механизм надзора и штрафы за неправомерное предоставление статуса ветерана

Минветеранов обнародовало для общественного обсуждения законопроект о штрафах за неправомерное предоставление, отказ или лишение статуса ветерана.

Не более пяти средних зарплат: в Раде предлагают изменить правила оплаты труда членов наблюдательных советов

Законопроект предусматривает ограничение выплат членам наблюдательных советов и привязку их к показателям прибыли.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]