Незаконное получение 750 тысяч гривен компенсации за аренду жилья: экс-нардеп Вадим Нестеренко получил условный срок

В рамках соглашения осужденный также обязался перечислить 15 миллионов гривен на поддержку Сил обороны Украины.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Бывший народный депутат получил условное наказание по соглашению о признании виновности за незаконное получение компенсации за жилье. Об этом сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура.

По данным СМИ, речь идет о народном депутате VIII созыва Вадиме Нестеренко.

Так, Высший антикоррупционный суд утвердил соглашение о признании виновности, заключенное между прокурором САП и бывшим нардепом. Речь идет о незаконном получении компенсаций за проживание в гостиничном номере и за наем жилья, что причинило ущерб на сумму свыше 750 тыс. грн.

В соответствии с условиями утвержденного соглашения ВАКС признал его виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 УК Украины, и назначил наказание в виде 3 лет лишения свободы с запретом занимать определенные должности в органах государственной власти, а также штрафом в размере 17 тысяч гривен.

Вместе с тем обвиняемый освобожден от отбывания основного наказания на основании ч. 2 ст. 75 УК Украины. Ему установлен испытательный срок с возложением обязанностей, предусмотренных п. п. 1 и 2 ч. 1 ст. 76 УК Украины.

Также в рамках соглашения осужденный обязался перечислить 15 млн грн на счет БФ «Повернись живым» для закупки ударных дронов для Сил обороны Украины.

САП добавляет, что бывший нардеп полностью возместил причиненный ущерб.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.