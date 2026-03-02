  1. В Украине

Незаконное получение 750 тысяч гривен компенсации за аренду жилья: экс-нардеп Вадим Нестеренко получил условный срок

11:32, 2 марта 2026
В рамках соглашения осужденный также обязался перечислить 15 миллионов гривен на поддержку Сил обороны Украины.
Бывший народный депутат получил условное наказание по соглашению о признании виновности за незаконное получение компенсации за жилье. Об этом сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура.

По данным СМИ, речь идет о народном депутате VIII созыва Вадиме Нестеренко.

Так, Высший антикоррупционный суд утвердил соглашение о признании виновности, заключенное между прокурором САП и бывшим нардепом. Речь идет о незаконном получении компенсаций за проживание в гостиничном номере и за наем жилья, что причинило ущерб на сумму свыше 750 тыс. грн.

В соответствии с условиями утвержденного соглашения ВАКС признал его виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 УК Украины, и назначил наказание в виде 3 лет лишения свободы с запретом занимать определенные должности в органах государственной власти, а также штрафом в размере 17 тысяч гривен.

Вместе с тем обвиняемый освобожден от отбывания основного наказания на основании ч. 2 ст. 75 УК Украины. Ему установлен испытательный срок с возложением обязанностей, предусмотренных п. п. 1 и 2 ч. 1 ст. 76 УК Украины.

Также в рамках соглашения осужденный обязался перечислить 15 млн грн на счет БФ «Повернись живым» для закупки ударных дронов для Сил обороны Украины.

САП добавляет, что бывший нардеп полностью возместил причиненный ущерб.

