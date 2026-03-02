  1. В мире

Саудовская Аравия остановила работу нефтеперерабатывающего завода Ras Tanura после атаки иранского дрона

10:55, 2 марта 2026
Saudi Aramco остановила НПЗ Ras Tanura после атаки беспилотника.
Фото: reuters.com
Государственная нефтяная компания Саудовской Аравии Aramco остановила работу своего нефтеперерабатывающего завода Ras Tanura после атаки беспилотника. Об этом сообщил источник в отрасли, пишет Reuters.

Комплекс Ras Tanura, расположенный на побережье Персидского залива, включает один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов на Ближнем Востоке мощностью 550 тысяч баррелей в сутки и является ключевым экспортным терминалом для саудовской нефти. По словам источника, предприятие было остановлено в качестве меры предосторожности, ситуация находится под контролем.

Удар беспилотника стал частью волны атак Ирана по странам Персидского залива, в частности по Абу-Даби, Дубаю, Дохе, Манаме и коммерческой зоне Дукм в Омане. Атаки частично парализовали крупные судоходные хабы в Объединенных Арабских Эмиратах и Омане, а фьючерсы на нефть марки Brent в понедельник резко выросли.

Энергетическая инфраструктура Саудовской Аравии, обладающая усиленной защитой, уже ранее становилась мишенью. Наиболее резонансной была атака в сентябре 2019 года, когда беспрецедентные удары беспилотниками и ракетами по объектам Abqaiq и Khurais временно вывели из строя более половины добычи нефти в королевстве и вызвали потрясения на мировых рынках.

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

