Саудовская Аравия остановила работу нефтеперерабатывающего завода Ras Tanura после атаки иранского дрона
Государственная нефтяная компания Саудовской Аравии Aramco остановила работу своего нефтеперерабатывающего завода Ras Tanura после атаки беспилотника. Об этом сообщил источник в отрасли, пишет Reuters.
Комплекс Ras Tanura, расположенный на побережье Персидского залива, включает один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов на Ближнем Востоке мощностью 550 тысяч баррелей в сутки и является ключевым экспортным терминалом для саудовской нефти. По словам источника, предприятие было остановлено в качестве меры предосторожности, ситуация находится под контролем.
Удар беспилотника стал частью волны атак Ирана по странам Персидского залива, в частности по Абу-Даби, Дубаю, Дохе, Манаме и коммерческой зоне Дукм в Омане. Атаки частично парализовали крупные судоходные хабы в Объединенных Арабских Эмиратах и Омане, а фьючерсы на нефть марки Brent в понедельник резко выросли.
Энергетическая инфраструктура Саудовской Аравии, обладающая усиленной защитой, уже ранее становилась мишенью. Наиболее резонансной была атака в сентябре 2019 года, когда беспрецедентные удары беспилотниками и ракетами по объектам Abqaiq и Khurais временно вывели из строя более половины добычи нефти в королевстве и вызвали потрясения на мировых рынках.
