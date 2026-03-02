Отказ без оснований: суд в Черкассах обязал ТЦК пересмотреть решение об отсрочке

Суд установил, что военный орган не может подменять закон собственными домыслами.

Суд в Черкассах отменил решение ТЦК об отказе в предоставлении отсрочки от мобилизации. Орган военного управления не доказал законность своего отказа и не выполнил обязанность надлежащей проверки поданных документов. Иск военнообязанного удовлетворён полностью, а дело возвращено на повторное рассмотрение с чёткими ориентирами правоприменения.

Бюрократия vs процедура

Черкасский окружной административный суд рассмотрел административное дело №580/12757/25 по иску к ТЦК относительно предоставления отсрочки от мобилизации в особый период.

Спор возник после того, как истец направил в ТЦК через приложение «Дія» заявление для получения отсрочки призыва, учитывая необходимость ухода за больной матерью. К заявлению были приложены необходимые документы, в частности заверенные копии справки к акту осмотра МСЭК матери о предоставлении ей статуса лица с инвалидностью II группы, свидетельство о своём рождении, свидетельство о смерти отца, а также документы, подтверждающие родственные связи.

Таким образом, были поданы документы, предусмотренные Порядком проведения призыва граждан на военную службу во время мобилизации, на особый период, утверждённым постановлением Кабинета Министров Украины от 16 мая 2024 года №560 (Порядок №560). Однако ответчик принял решение об отказе в предоставлении отсрочки. Главная причина, по мнению комиссии ТЦК, заключалась в том, что военнообязанный якобы не смог доказать необходимость содержания матери согласно статье 202 Семейного кодекса Украины.

Суд рассматривал дело в упрощённом письменном производстве. Ответчик, несмотря на получение определения об открытии производства и требование предоставить доказательства, не подал отзыв и не обосновал свою позицию. Эта процессуальная пассивность стала важным обстоятельством, поскольку согласно Кодексу административного судопроизводства Украины именно субъект властных полномочий обязан доказать правомерность своего решения.

Определяющим в этом деле стало толкование пункта 13 части первой статьи 23 Закона Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации». Данная норма прямо предусматривает: не подлежат призыву военнообязанные, которые имеют одного из родителей с инвалидностью I или II группы при условии отсутствия других лиц, которые обязаны их содержать. Закон также устанавливает, что осуществлять уход может лишь одно лицо из числа военнообязанных — по выбору самого лица с инвалидностью.

Суд обратил внимание, что перечень документов является конкретизированным и исчерпывающим в рамках соответствующего основания. Для подтверждения права на отсрочку в случае наличия отца или матери с инвалидностью II группы необходимо иметь документ, подтверждающий инвалидность, а также документ о родственных связях. Отдельно предусмотрено требование подтвердить отсутствие других лиц, которые не являются военнообязанными и обязаны содержать лицо с инвалидностью.

Материалы дела засвидетельствовали: отец истца умер, что подтверждено свидетельством о смерти. Ответчик не установил наличие других невоеннообязанных лиц, которые могли бы осуществлять содержание матери, и не предоставил суду никаких доказательств в подтверждение своего решения. Фактически комиссия ТЦК лишь ограничилась ссылкой на статью 202 Семейного кодекса Украины, не объяснив: какие именно обстоятельства не доказаны и почему поданные документы являются недостаточными.

Суд отдельно подчеркнул: документы о потребности в постоянном уходе являются альтернативой справке МСЭК, а не дополнительным обязательным условием. Если инвалидность II группы подтверждена справкой МСЭК, требовать иных медицинских заключений без прямого законодательного основания комиссия ТЦК не вправе. Отказ военного органа основывался не на установленных фактах, а на произвольном толковании нормы, что противоречит принципу деятельности органов власти — действовать исключительно на основании и в пределах закона.

Применив часть вторую статьи 19 Конституция Украины, суд подчеркнул: субъект властных полномочий не может действовать по собственному убеждению или на основании предположений. Полномочия по проверке документов не означают права изменять содержание законодательного основания для отсрочки. Комиссия должна была исследовать поданные документы, при наличии сомнений — обратиться с запросами в соответствующие органы, а не формально констатировать недоказанность необходимости ухода за матерью.

Теория vs реальность: отсрочка под угрозой

Проанализировав материалы дела, суд очертил пределы дискреции комиссий при территориальных центрах комплектования. Порядок №560 чётко определяет: комиссия ТЦК обязана рассмотреть заявление и документы в течение семи дней, оценить законность оснований, при необходимости подготовить запросы в органы государственной власти либо использовать информацию из публичных реестров. То есть законодатель предоставил комиссии инструменты проверки, однако не предусмотрел возможности отказывать без надлежащего исследования либо требовать документы, не предусмотренные действующим законодательством.

Суд отметил, что именно на ответчика возложена обязанность доказать правомерность решения. Непредставление отзыва, отсутствие доказательств проверки, игнорирование предоставленного свидетельства о смерти отца свидетельствуют о формальном подходе к рассмотрению заявления. Такое поведение противоречит принципу состязательности и обязанности государства действовать добросовестно.

Отдельно суд обратил внимание на статус комиссии ТЦК, которая не является юридическим лицом и создана при территориальном центре комплектования. Соответственно, именно ТЦК, как субъект властных полномочий, несёт процессуальную ответственность и обязан обеспечить законность принятых решений. Это стало основанием для взыскания судебного сбора за счёт бюджетных ассигнований соответствующего органа.

С учётом установленных обстоятельств суд решил: административный иск удовлетворить полностью, признать противоправным и отменить решение комиссии ТЦК об отказе в предоставлении отсрочки от призыва на военную службу во время мобилизации в особый период. При этом суд также обязал ТЦК в пределах своих полномочий повторно рассмотреть заявление истца относительно указанной отсрочки.

В своём решении суд не создавал новых норм, а лишь напомнил об обязанности государства соблюдать уже действующие. Отсрочка не является льготой по усмотрению должностных лиц, а юридическим последствием установленных законом обстоятельств. Если такие обстоятельства подтверждены надлежащими документами, отказ должен быть не предположением, а юридически обоснованным решением.

Хотя комиссия ТЦК обязана повторно рассмотреть заявление об отсрочке, реализация данного решения может привести к появлению новых рисков для самого военнообязанного. Закон гарантирует, что до принятия комиссией решения этот мужчина не подлежит призыву, однако данная гарантия действует лишь в отношении конкретного ТЦК, куда подавалось заявление. Если же истец будет находиться за пределами территории города Черкассы, другой ТЦК формально может вручить повестку и отправить в ряды ВСУ. Ведь в реестре «Оберіг» ещё нет актуализированных данных об отсрочке. Немедленное обращение в суд теоретически позволяет обжаловать незаконный призыв. Однако на практике сделать это непросто: суды перегружены, срочное реагирование на подобные дела почти невозможно, а мобилизационные процессы могут опережать любое судебное вмешательство.

Автор: Валентин Коваль

