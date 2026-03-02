  1. В Украине

Дмитрий Лубинец предупредил о риске нарушения Европейской конвенции в колониях

09:42, 2 марта 2026
Омбудсмен заявил, что на практике медицинская помощь в местах несвободы часто ограничивается лишь базовым лечением.
Фото: Pexels
Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил о проблемах с обеспечением права на медицинскую помощь и реабилитацию в местах несвободы.

Как подчеркивает Лубинец, люди в учреждениях исполнения наказаний имеют такое же право на лечение, как и другие граждане, а ответственность за организацию медицинской помощи возложена на Центр здравоохранения ГКВС Украины. В то же время на практике помощь часто ограничивается лишь базовым лечением.

«Но на практике помощь часто ограничивается лишь базовым лечением. Полноценная реабилитация — физическая терапия, психологическая поддержка, эрготерапия, паллиативная помощь — недоступна или вообще отсутствует», — говорит он.

Особенно сложной омбудсмен назвал ситуацию с маломобильными пациентами — после инсультов или тяжелых травм.

«Формально им назначают индивидуальные программы реабилитации, однако из-за нехватки специалистов и условий эти программы в большинстве случаев не выполняются. Часто уход осуществляют другие осужденные», — говорится в сообщении.

Лубинец подчеркнул, что такая ситуация может ограничивать право на охрану здоровья и рассматриваться как нарушение статьи 3 Европейской конвенции по правам человека, которая запрещает бесчеловечное или унижающее достоинство обращение.

Таким образом, по результатам посещений в рамках национального превентивного механизма были направлены акты реагирования с требованием обеспечить надлежащую медицинскую и реабилитационную помощь.

СИЗО тюрьма Украина омбудсмен скорая помощь Дмитрий Лубинец медицина больница

