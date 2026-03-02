2 марта – какой сегодня праздник и главные события

2 марта в Украине и мире празднуют Всемирный день тенниса.

Фото: shutterstock.com

В понедельник, 2 марта, в Украине и мире отмечают ряд праздников. Также в этот день в прошлом произошло несколько важных событий.

2 марта в Украине и мире празднуют Всемирный день тенниса. Международная инициатива, призванная популяризировать теннис и сделать его более доступным для людей всех возрастов. Праздник открыла International Tennis Federation (ITF) 2013 года.

Также 2 марта Всемирный день психического здоровья подростков. Он призван обратить внимание на эмоциональное благополучие молодежи, профилактику депрессии, тревожности и суицидального поведения. Подростковый возраст — период интенсивных изменений: гормональных, социальных, личностных. Именно в это время формируются самооценка, ценности, навыки общения. По данным World Health Organization, психические расстройства являются одной из ведущих причин заболеваемости среди молодежи в мире.

А еще 2 марта День рождения компакт-диска. Именно 2 марта 1979 года Philips и Sony публично продемонстрировали прототип компакт-диска — нового цифрового носителя звука, впоследствии изменившего музыкальную индустрию. В серийное производство компакт-диски запустили в 1982 году, и уже через несколько лет они вытеснили кассеты и пластинки с массового рынка.

2 марта празднуют Международный день спасения кошек. Его цель — привлечь внимание к проблемам бездомных животных, поддержать приюты и поощрить ответственное отношение к домашним любимцам. Каждый год тысячи кошек оказываются на улице из-за безразличия или сложных жизненных обстоятельств хозяев.

Какой сегодня церковный праздник

2 марта верующие празднуют День памяти святого священномученика Теодота, епископа Киренейского. Святой священномученик Теодот был епископом Киринея на Кипре в IV веке. Во время гонений на христиан подвергся жестоким пыткам за отказ отречься от веры во Христа. Несмотря на страдания, мужественно исповедовал христианство и укреплял свою паству. По преданию, после пыток был чудесно исцелен и снова вернулся к служению. Умер мирно около 320 года.

Календарь важных событий за 2 марта

1444 год — Скандербег образует Лежскую лигу для борьбы с турецкими завоевателями;

1767 год – король Карл III изгоняет иезуитов из Испании;

1796 год — французский генерал Наполеон Бонапарт назначается главнокомандующим так называемой Итальянской армией;

1807 год — Томас Джефферсон подписывает закон, запрещающий ввоз рабов на территорию США, подконтрольные им порты и территории;

1836 год – в городке Вашингтон-на-Бразосе на съезде американцев Техаса провозглашают независимость этого штата от Мексики;

1918 год — в УНР принимают первый закон о гражданстве Украины;

1918 год — войска УНР освобождают Киев от большевиков;

1923 год — в США выходит первый номер журнала "Time" — 32-страничное издание было первым американским еженедельником новостей;

1933 год — премьера культового художественного фильма Мэриана Купера "Кинг-Конг";

1943 год — Корюковская трагедия: массовое убийство 6700 жителей украинского села Корюковка, совершенное отрядами СС и венгерской военной жандармерии в ходе Второй мировой войны, спровоцированное предыдущими действиями советских партизан Алексея Федорова;

1949 год — заканчивается первый беспосадочный полет на самолете вокруг земного шара, который длился 94 часа и был совершен на самолете Lucky Lady II (B-50 Superfortress);

1956 год — Франция и Марокко договариваются о прекращении протектората и независимости африканской страны, которая становится независимым султанатом во главе с Мухаммедом V;

1962 год – военный переворот в Бирме: власть берут генералы во главе с У Не Вином;

1965 год — США начинают регулярные бомбардировки Северного Вьетнама;

1972 год — с мыса Канаверал стартует космический аппарат "Пионер-10", первым достигающий третьей космической скорости и начинающий исследовать Юпитер;

1983 год – появляются первые компакт-диски и CD-проигрыватели;

1993 год — основывают Академию медицинских наук Украины.

