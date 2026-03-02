Британия хочет привлечь специалистов из Украины, чтобы помочь партнерам сбивать иранские «шахеды»

Великобритания также разрешила США использовать военные базы страны для «оборонительных» ударов на Ближнем Востоке.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер сообщил, что страна намерена привлечь экспертов из Украины, чтобы помочь партнерам из стран Персидского залива сбивать иранские дроны. Соответствующее видео он опубликовал на своей странице в соцсети X.

«Мы также привлечем экспертов из Украины вместе с нашими собственными специалистами, чтобы помочь партнерам из стран Персидского залива сбивать иранские дроны, которые их атакуют», — сказал Стармер в видео.

Он добавил, что Великобритания разрешила США использовать военные базы страны для «оборонительных» ударов на Ближнем Востоке.

По словам Стармера, это решение было принято для обеспечения «коллективной самообороны» союзников и защиты жизней людей.

Он отметил, что США будут использовать базы для «конкретной и ограниченной оборонительной цели» — уничтожения иранских ракет вблизи источника их запуска.

«США запросили разрешение на использование британских баз для этой конкретной оборонительной цели. Мы решили удовлетворить эту просьбу, чтобы предотвратить запуск ракет Ираном по региону, гибель мирных жителей, поставить под угрозу жизни британцев и нанести удары по странам, которые не принимали в этом участия», — сказал премьер Британии.

Также Стармер добавил, что его страна не присоединяется к ударам, однако продолжает оборонительные действия в регионе.

