Поверка счетчика воды – правила и периодичность, чтобы избежать проблем со счетами

07:00, 2 марта 2026
Поверку счетчиков воды нужно проходить раз в четыре года.
Поверка счетчика воды – это проверка его точности и исправности. Законодательство предусматривает проведение такой процедуры один раз в четыре года. Об этом сообщили в Госпродпотребслужбе.

Кто имеет право проводить поверку

Поверку средств измерительной техники, находящихся в эксплуатации, могут осуществлять только уполномоченные организации. Речь идет о:

  • научных метрологических центрах с признанными калибровочными и измерительными возможностями;
  • метрологических центрах и поверочных лабораториях, уполномоченных на выполнение соответствующих работ.

Кто оплачивает услугу

Согласно Закону Украины «О метрологии и метрологической деятельности», периодическая поверка, техническое обслуживание и ремонт квартирных узлов учета воды, в частности демонтаж, транспортировка и монтаж, осуществляются за счет их владельцев, если иное не предусмотрено договором.

Как оформляются результаты проверки

Если счетчик пригоден к использованию, это подтверждается поверочным тавром или выдается свидетельство установленной формы. Если прибор не соответствует требованиям, оформляется справка о непригодности.

В службе отмечают, что своевременная поверка обеспечивает точный учет потребленных ресурсов и помогает избежать недоразумений с поставщиком услуг.

