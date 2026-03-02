Поверка счетчика воды – правила и периодичность, чтобы избежать проблем со счетами
Поверка счетчика воды – это проверка его точности и исправности. Законодательство предусматривает проведение такой процедуры один раз в четыре года. Об этом сообщили в Госпродпотребслужбе.
Кто имеет право проводить поверку
Поверку средств измерительной техники, находящихся в эксплуатации, могут осуществлять только уполномоченные организации. Речь идет о:
- научных метрологических центрах с признанными калибровочными и измерительными возможностями;
- метрологических центрах и поверочных лабораториях, уполномоченных на выполнение соответствующих работ.
Кто оплачивает услугу
Согласно Закону Украины «О метрологии и метрологической деятельности», периодическая поверка, техническое обслуживание и ремонт квартирных узлов учета воды, в частности демонтаж, транспортировка и монтаж, осуществляются за счет их владельцев, если иное не предусмотрено договором.
Как оформляются результаты проверки
Если счетчик пригоден к использованию, это подтверждается поверочным тавром или выдается свидетельство установленной формы. Если прибор не соответствует требованиям, оформляется справка о непригодности.
В службе отмечают, что своевременная поверка обеспечивает точный учет потребленных ресурсов и помогает избежать недоразумений с поставщиком услуг.
