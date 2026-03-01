В США суд обязал Greenpeace выплатить $345 млн нефтяной компании

Экологическая организация обжалует решение, которое может иметь глобальные последствия для протестных движений и климатических инициатив.

Суд в штате Северная Дакота обязал организацию Greenpeace выплатить 345 миллионов долларов компенсации оператору американского нефтепровода, против которого она протестовала, пишет AFP.

Это решение завершает текущий этап многолетнего громкого судебного процесса между экологической организацией и компанией Energy Transfer и открывает путь к апелляционному рассмотрению по делу, находящемуся под пристальным вниманием общественности.

Энергетический конгломерат со штаб-квартирой в Далласе обвинил Greenpeace в организации насилия и распространении клеветы во время спорного строительства нефтепровода Dakota Access Pipeline почти десять лет назад.

В прошлом году жюри присяжных поддержало компанию и присудило более 660 миллионов долларов компенсации трем подразделениям Greenpeace, признав их виновными, в частности, в незаконном проникновении, создании препятствий, сговоре и лишении доступа к собственности.

Судья Джеймс Джион из Северной Дакоты сократил сумму возмещения вдвое, придя к выводу, что часть убытков была учтена дважды. В то же время сумма остается значительной.

Greenpeace категорически отвергает обвинения, называя процесс злоупотреблением и попыткой заставить замолчать критиков.

Юристы и правозащитные организации внимательно следят за делом из-за его потенциально широких последствий для протестных движений и общественной адвокации.

В Greenpeace уже заявили о намерении подать апелляцию и подчеркнули, что не могут выплатить сотни миллионов долларов.

«Эта юридическая борьба далека от завершения», — заявила генеральный советник Greenpeace International Кристин Каспер. Другой представитель организации Марко Саймонс отметил, что «выражение критики в отношении корпораций, наносящих вред окружающей среде, никогда не должно считаться незаконным».

В компании Energy Transfer в то же время выразили несогласие с уменьшением суммы компенсации.

Директор центра права изменения климата Колумбийской школы права Майкл Джеррард назвал решение «разрушительным» и таким, которое негативно повлияет не только на Greenpeace, но и на глобальное экологическое движение.

Генеральный директор Energy Transfer Келси Уоррен ранее заявлял, что целью иска было не только получение компенсации, но и «послать сигнал» оппонентам.

Greenpeace утверждает, что играла лишь ограниченную и мирную роль в протестном движении, которое возглавляли представители коренных народов.

В 2025 году Greenpeace International объявила о намерении подать встречный иск против Energy Transfer в Нидерландах, где расположена международная штаб-квартира организации, обвинив компанию в использовании судебных исков для подавления критики. Организация также намерена требовать компенсации расходов, понесенных в связи с многолетними судебными процессами.

