  1. В мире

В США суд обязал Greenpeace выплатить $345 млн нефтяной компании

22:29, 1 марта 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Экологическая организация обжалует решение, которое может иметь глобальные последствия для протестных движений и климатических инициатив.
В США суд обязал Greenpeace выплатить $345 млн нефтяной компании
Фото: AFP
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Суд в штате Северная Дакота обязал организацию Greenpeace выплатить 345 миллионов долларов компенсации оператору американского нефтепровода, против которого она протестовала, пишет AFP.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Это решение завершает текущий этап многолетнего громкого судебного процесса между экологической организацией и компанией Energy Transfer и открывает путь к апелляционному рассмотрению по делу, находящемуся под пристальным вниманием общественности.

Энергетический конгломерат со штаб-квартирой в Далласе обвинил Greenpeace в организации насилия и распространении клеветы во время спорного строительства нефтепровода Dakota Access Pipeline почти десять лет назад.

В прошлом году жюри присяжных поддержало компанию и присудило более 660 миллионов долларов компенсации трем подразделениям Greenpeace, признав их виновными, в частности, в незаконном проникновении, создании препятствий, сговоре и лишении доступа к собственности.

Судья Джеймс Джион из Северной Дакоты сократил сумму возмещения вдвое, придя к выводу, что часть убытков была учтена дважды. В то же время сумма остается значительной.

Greenpeace категорически отвергает обвинения, называя процесс злоупотреблением и попыткой заставить замолчать критиков.

Юристы и правозащитные организации внимательно следят за делом из-за его потенциально широких последствий для протестных движений и общественной адвокации.

В Greenpeace уже заявили о намерении подать апелляцию и подчеркнули, что не могут выплатить сотни миллионов долларов.

«Эта юридическая борьба далека от завершения», — заявила генеральный советник Greenpeace International Кристин Каспер. Другой представитель организации Марко Саймонс отметил, что «выражение критики в отношении корпораций, наносящих вред окружающей среде, никогда не должно считаться незаконным».

В компании Energy Transfer в то же время выразили несогласие с уменьшением суммы компенсации.

Директор центра права изменения климата Колумбийской школы права Майкл Джеррард назвал решение «разрушительным» и таким, которое негативно повлияет не только на Greenpeace, но и на глобальное экологическое движение.

Генеральный директор Energy Transfer Келси Уоррен ранее заявлял, что целью иска было не только получение компенсации, но и «послать сигнал» оппонентам.

Greenpeace утверждает, что играла лишь ограниченную и мирную роль в протестном движении, которое возглавляли представители коренных народов.

В 2025 году Greenpeace International объявила о намерении подать встречный иск против Energy Transfer в Нидерландах, где расположена международная штаб-квартира организации, обвинив компанию в использовании судебных исков для подавления критики. Организация также намерена требовать компенсации расходов, понесенных в связи с многолетними судебными процессами.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

суд США

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Штрафы не пересматривались с 1996 года — правительство готовит жесткие изменения в КУоАП

Кабмин предлагает увеличить сроки привлечения к ответственности за финансовые правонарушения.

Новые приговоры ВС по мобилизации, ВЛК и коррупции в ВСУ: дайджест военного права

Прокуратура разоблачает новые схемы уклонения от призыва, а Верховный Суд демонстрирует всё более строгую позицию: религиозные убеждения или формальное раскаяние больше не являются автоматическими основаниями для смягчения наказания.

В проекте нового ГК могут вернуть запрет на развод во время беременности

В новой редакции Гражданского кодекса Украины могут восстановить норму, устанавливающую ограничение на расторжение брака в период беременности.

Граница между умышленным убийством и оставлением в опасности: позиция ВС

Как Верховный Суд определяет критерии отграничения умышленного убийства от оставления в опасности.

Парламент предлагает разрешить уничтожение оригиналов документов

В Украине могут разрешить уничтожать бумажные архивы до истечения срока их хранения, если создана надлежащая электронная копия.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]