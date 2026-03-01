В Черкассах будут судить женщину, которая с ножом напала на сотрудника ТЦК

В суд направлен обвинительный акт по делу о препятствовании деятельности ВСУ.

В Черкасский районный суд Черкасской области направлен обвинительный акт в отношении 40-летнего мужчины и его матери. Об этом сообщил Черкасский областной ТЦК.

Во время проверки документов мужчина оказывал активное сопротивление представителям ТЦК и СП, а его мать нанесла одному из военнослужащих ножевые ранения в спину и руку. После совершенного они скрылись, однако были оперативно задержаны.

Женщине инкриминированы ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1, ч. 1 ст. 125 УК Украины, ее сыну — ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 УК Украины.

