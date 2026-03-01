  1. В мире

Британец не спал 8 дней и пережил психоз из-за работы

21:25, 1 марта 2026
Британец после 8 дней без сна поверил, что живет в фильме «Шоу Трумана».
Фото: DailyMail
32-летний Томми Грейвз из Лондона восемь дней не спал, что привело к глубокому психотическому кризису, во время которого он считал себя персонажем Джима Керри в фильме «Шоу Трумана». Семья вызвала скорую помощь, и мужчину госпитализировали в психиатрическую клинику на месяц, сообщает DailyMail.

Грейвз рассказал, что во время работы над благотворительным проектом для помощи бездомным он оставался максимально активным, но мысли становились все более экстремальными и искаженными. Он планировал бороться с расизмом, сексизмом, войнами и даже вылечить рак. В состоянии психоза он считал себя на телестудии, а медсестры наблюдали за его «выступлением» через камеры.

Врачи диагностировали маниакальный эпизод с психозом, вызванный стрессом и полным отсутствием сна. Во время госпитализации Грейвз танцевал, пел и выполнял трюки, уверенный, что «заработает Оскар». Медикаментозное лечение помогло ему постепенно вернуться к реальности.

После выписки Томми осознал критическую важность сна для психического здоровья. Два года он изучал методы нормализации сна и в апреле 2025 года получил сертификат коуча по сну. Теперь он проводит мастер-классы для компаний и сообществ, популяризирует регулярный режим сна и объясняет его влияние на продуктивность и психическое здоровье.

Грейвз призывает придерживаться постоянного времени сна и пробуждения, чтобы избежать серьезных проблем, включая психические расстройства.

Великобритания

