Британец не спал 8 дней и пережил психоз из-за работы

Британец после 8 дней без сна поверил, что живет в фильме «Шоу Трумана».

Фото: DailyMail

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

32-летний Томми Грейвз из Лондона восемь дней не спал, что привело к глубокому психотическому кризису, во время которого он считал себя персонажем Джима Керри в фильме «Шоу Трумана». Семья вызвала скорую помощь, и мужчину госпитализировали в психиатрическую клинику на месяц, сообщает DailyMail.

Грейвз рассказал, что во время работы над благотворительным проектом для помощи бездомным он оставался максимально активным, но мысли становились все более экстремальными и искаженными. Он планировал бороться с расизмом, сексизмом, войнами и даже вылечить рак. В состоянии психоза он считал себя на телестудии, а медсестры наблюдали за его «выступлением» через камеры.

Врачи диагностировали маниакальный эпизод с психозом, вызванный стрессом и полным отсутствием сна. Во время госпитализации Грейвз танцевал, пел и выполнял трюки, уверенный, что «заработает Оскар». Медикаментозное лечение помогло ему постепенно вернуться к реальности.

После выписки Томми осознал критическую важность сна для психического здоровья. Два года он изучал методы нормализации сна и в апреле 2025 года получил сертификат коуча по сну. Теперь он проводит мастер-классы для компаний и сообществ, популяризирует регулярный режим сна и объясняет его влияние на продуктивность и психическое здоровье.

Грейвз призывает придерживаться постоянного времени сна и пробуждения, чтобы избежать серьезных проблем, включая психические расстройства.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.