Хорватия официально объявила страну свободной от минной опасности спустя более 30 лет после войны

Страна выполнила главное требование Оттавской конвенции о запрещении противопехотных мин.

Хорватия официально освободила всю свою территорию от минной опасности и выполнила ключевое условие Оттавской конвенции, сообщает Croatia Week.

После войны за независимость 1991-1995 годов большая часть страны оставалась загрязненной минами и неразорвавшимися взрывчатыми материалами. За более чем 30 лет работы саперы обнаружили и обезвредили около 107 тысяч мин и 470 тысяч других взрывоопасных предметов.

Достижение этого показателя означает, что Хорватия выполнила главное требование конвенции: запрет использования противопехотных мин, уничтожение их запасов и очистку территории от взрывоопасных материалов.

