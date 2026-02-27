Штрафы не пересматривались с 1996 года — правительство готовит жесткие изменения в КУоАП

Кабмин предлагает увеличить сроки привлечения к ответственности за финансовые правонарушения.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Кабинет Министров зарегистрировал законопроект №15043 о внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях, которым предлагается уточнить срок привлечения к ответственности за нарушения в сфере финансов.

Речь идет о внесении изменений в статью 164-2 КУоАП, согласно которым срок привлечения к ответственности будет составлять один год со дня совершения правонарушения.

Также предлагается повысить размеры штрафов за нарушения, предусмотренные частью первой этой статьи, — с от восьми до пятнадцати до от пятидесяти до семидесяти не облагаемых налогом минимумов доходов граждан, а за повторные нарушения — с от десяти до двадцати до от шестидесяти до восьмидесяти не облагаемых налогом минимумов доходов граждан.

В настоящее время действующая редакция статьи 164-2 КУоАП предусматривает ответственность за нарушение законодательства по финансовым вопросам.

К таким нарушениям относятся:

сокрытие в учете валютных и других доходов, непроизводительных расходов и убытков;

отсутствие бухгалтерского учета или ведение его с нарушением установленного порядка;

внесение недостоверных данных в финансовую отчетность или непредоставление финансовой отчетности;

несвоевременное или ненадлежащее проведение инвентаризации денежных средств и материальных ценностей;

несвоевременное представление на рассмотрение, согласование или утверждение годового финансового плана предприятия государственного сектора экономики и отчета о его выполнении;

воспрепятствование работникам органов государственного финансового контроля в проведении ревизий и проверок;

непринятие мер по возмещению с виновных лиц убытков от недостач, растрат, краж и бесхозяйственности.

За указанные действия предусмотрено наложение штрафа в размере от восьми до пятнадцати не облагаемых налогом минимумов доходов граждан.

Те же действия, совершенные лицом, которое в течение года уже подвергалось административному взысканию за одно из правонарушений, указанных в части первой этой статьи, влекут за собой наложение штрафа в размере от десяти до двадцати не облагаемых налогом минимумов доходов граждан.

Также статья 164-1 КУоАП предусматривает ответственность за нарушение порядка подачи декларации о доходах и ведения учета доходов и расходов. Речь идет о непредставлении или несвоевременном представлении гражданами деклараций о доходах, включении в них искаженных данных, а также о невведении или ненадлежащем ведении учета доходов и расходов, для которых законами Украины установлена обязательная форма учета.

Такие нарушения влекут за собой предупреждение или наложение штрафа в размере от трех до восьми не облагаемых налогом минимумов доходов граждан.

Действия, предусмотренные частью первой этой статьи, совершенные лицом, которое в течение года уже было подвергнуто административному взысканию за такое же нарушение, влекут за собой наложение штрафа в размере от пяти до восьми не облагаемых налогом минимумов доходов граждан.

Авторы законопроекта обосновывают необходимость внесения изменений тем, что действующими нормами КУоАП установлены ограниченные сроки привлечения к административной ответственности. На практике такие сроки часто являются недостаточными для привлечения виновных лиц к ответственности, особенно если нарушения не являются длящимися и выявляются в ходе мероприятий государственного финансового контроля. Это приводит к уклонению от наказания за совершенные нарушения, снижению эффективности государственного финансового контроля и созданию условий для повторного совершения аналогичных нарушений.

Кроме того, размеры штрафов за нарушение законодательства по финансовым вопросам (статья 164-2 КУоАП) в последний раз изменялись в 1996 году (Закон Украины «О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях» от 12 июля 1996 года № 328/96-ВР).

Целью наложения штрафа является воспитание лица в духе соблюдения законов, предотвращение совершения новых правонарушений как самим нарушителем, так и другими лицами, а также наказание, исправление и возмещение убытков. Штраф является формой ответственности, предусматривающей денежное воздействие для достижения этих целей.

Таким образом, с целью повышения действенности административной ответственности, обеспечения неотвратимости наказания и формирования надлежащего уровня финансовой дисциплины предлагается внести соответствующие изменения в КУоАП.

По оценке авторов, в случае принятия законопроект окажет положительное влияние на эффективность государственного управления, будет способствовать укреплению финансовой дисциплины в государстве и обеспечит повышение эффективности государственного финансового контроля.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.