Татьяну Спиридонову и Дмитрия Круподерю ввели в состав Дисциплинарных палат ВСП

ВСП обновил состав дисциплинарных палат.

Высший совет правосудия 19 марта принял решение о внесении изменений в состав Дисциплинарных палат.

В частности:

в состав Второй Дисциплинарной палаты введена Татьяна Спиридонова;

в состав Третьей Дисциплинарной палаты — Дмитрий Круподеря.

Они были избраны членами Высшего совета правосудия 10 марта во время ХХ очередного съезда судей Украины.

Согласно частям второй, третьей статьи 26 Закона Украины «О Высшем совете правосудия» Высший совет правосудия образует Дисциплинарные палаты из числа членов Высшего совета правосудия. Количество Дисциплинарных палат и количественный состав каждой палаты определяются решением Высшего совета правосудия с учетом требований этого Закона.

Напомним, что ХХ очередной съезд судей проголосовал за доукомплектование состава Высшего совета правосудия. Избрание новых членов продемонстрировало готовность системы к внутренним изменениям и усилению своей субъектности. Таким образом, по результатам тайного голосования избранными членами Высшего совета правосудия сроком на четыре года были объявлены:

Дмитрий Круподеря – получил 135 голосов делегатов

Судья Донецкого апелляционного суда, с октября 2022 года решением председателя Верховного Суда командирован в Днепровский апелляционный суд. Имеет многолетний опыт работы в органах прокуратуры и судах, в частности в 2003–2004 годах занимал должность заместителя прокурора г. Евпатория в Крыму. В июле 2007 года назначен судьей Калининского районного суда г. Горловки, а с 2013 года — Донецкого апелляционного суда, имеет степень доктора философии (PhD) в области права. Судья декларирует стремление к «честной, прозрачной и справедливой судебной системе».

Татьяна Спиридонова – получила 179 голосов делегатов

Судья Хмельницкого апелляционного суда, начала карьеру сразу после института заведующей отделом РАГС в Хмельницком районе, впоследствии став заместителем начальника районного управления юстиции. В мае 2002 года впервые надела мантию судьи Хмельницкого районного суда, в 2008 году была избрана судьей бессрочно. С августа 2013 года работает судьей Апелляционного суда Хмельницкой области. В 2018–2021 годах была заместителем председателя суда, а затем возглавила Хмельницкий апелляционный суд. В 2015 году прошла проверку в соответствии с Законом «Об очищении власти», нарушений не выявлено, не совершала коррупционных правонарушений и не нарушала присягу.

