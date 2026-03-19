Тетяну Спірідонову та Дмитра Круподерю ввели до складу Дисциплінарних палат ВРП

10:41, 19 березня 2026
ВРП оновила склад дисциплінарних палат.
Фото: ВРП
Вища рада правосуддя 19 березня ухвалила рішення про внесення змін до складу Дисциплінарних палат.

Зокрема:

  • до Другої Дисциплінарної палати введено Тетяну Спірідонову;
  • до Третьої Дисциплінарної палати — Дмитра Круподерю.

Вони були обрані членами Вищої ради правосуддя 10 березня під час ХХ чергового з’їзду суддів України.

Згідно із частинами другою, третьою статті 26 Закону України «Про Вищу раду правосуддя» Вища рада правосуддя утворює Дисциплінарні палати з числа членів Вищої ради правосуддя. Кількість Дисциплінарних палат та кількісний склад кожної палати визначаються рішенням Вищої ради правосуддя з урахуванням вимог цього Закону.

Нагадаємо, що ХХ черговий з’їзд суддів проголосував за доукомплектування складу Вищої ради правосуддя. Обрання нових членів продемонструвало готовність системи до внутрішніх змін та посилення своєї суб’єктності. Таким чином, по результатам таємного голосування обраними членами Вищої ради правосуддя строком на чотири роки було оголошено:

Дмитра Круподерю – отримав 135 голосів делегатів

Суддя Донецького апеляційного суду, з жовтня 2022 року рішенням голови Верховного Суду відряджений до Дніпровського апеляційного суду. Має багаторічний досвід роботи в органах прокуратури та судах, зокрема у 2003–2004 роках обіймав посаду заступника прокурора м. Євпаторія в Криму. У липні 2007 року призначений суддею Калінінського райсуду м. Горлівки, а з 2013 року —Донецького апеляційного суду, має ступінь доктора філософії (PhD) у галузі права. Суддя декларує прагнення до «чесної, прозорої та справедливої судової системи».

Тетяну Спірідонову – отримала 179 голосів делегатів

Суддя Хмельницького апеляційного суду, розпочала кар’єру відразу після інституту завідуючою відділом РАЦС у Хмельницькому районі, згодом ставши заступником начальника районного управління юстиції. У травні 2002 року вперше одягла мантію судді Хмельницького районного суду, у 2008 році була обрана суддею безстроково. З серпня 2013 року працює суддею Апеляційного суду Хмельницької області. У 2018–2021 роках була заступником голови суду, а потім очолила Хмельницький апеляційний суд. У 2015 році пройшла перевірку відповідно до Закону «Про очищення влади», заборон не виявлено, не вчиняла корупційних правопорушень та не порушувала присягу.

