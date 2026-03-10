  1. Публикации
  2. / Суд инфо

Дмитрий Круподеря и Татьяна Спиридонова: Съезд судей избрал двух новых членов Высшего совета правосудия

15:49, 10 марта 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
ХХ очередной съезд судей Украины избрал двух новых членов ВСП: новые представители в Высшем совете правосудия и результаты голосования.
Дмитрий Круподеря и Татьяна Спиридонова: Съезд судей избрал двух новых членов Высшего совета правосудия
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Формирование Высшего совета правосудия в 2026 году происходит в условиях, когда запрос на справедливость и эффективность судов высок как никогда. Избрание новых членов ВСП — это не просто юридическая процедура, а стратегический этап судебной реформы, от которого зависит качество «очистки» системы и преодоление кадрового кризиса.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Во время ХХ очередного съезда судей Украины ключевым вопросом стало заполнение двух вакантных должностей по квоте судей, образовавшихся после завершения полномочий Инны Плахтий и Виталия Салихова.

Совет судей Украины призвал делегатов съезда судей Украины внимательно ознакомиться с жизненным и профессиональным опытом кандидатов на должность членов ВСП, который они представляли во время собеседований, чтобы понимать, за кого отдать свой голос, и определиться с наиболее достойными представителями судейского сообщества, которые будут представлять его в независимом конституционном органе судейского управления в Украине. Совет судей напомнил, что ВСП действует на постоянной основе для обеспечения независимости судебной власти, формирования добропорядочного корпуса судей и привлечения их к ответственности.

ХХ очередной съезд судей проголосовал за доукомплектование состава Высшего совета правосудия. Избрание новых членов продемонстрировало готовность системы к внутренним изменениям и усилению своей субъектности. Таким образом, по результатам тайного голосования избранными членами Высшего совета правосудия сроком четыре года объявлено:

Дмитрий Круподеря – получил 135 голосов делегатов

Судья Донецкого апелляционного суда, с октября 2022 года решением председателя Верховного Суда командирован в Днепровский апелляционный суд. Имеет многолетний опыт работы в органах прокуратуры и судах, в частности в 2003–2004 годах занимал должность заместителя прокурора г. Евпатория в Крыму. В июле 2007 года назначен судьей Калининского райсуда г. Горловки, а с 2013 года — Донецкого апелляционного суда, имеет степень доктора философии (PhD) в области права. Судья декларирует стремление к «честной, прозрачной и справедливой судебной системе».

Татьяна Спиридонова - получила 179 голосов делегатов

Судья Хмельницкого апелляционного суда, начала карьеру сразу после института заведующей отделом ЗАГС в Хмельницком районе, впоследствии став заместителем начальника районного управления юстиции. В мае 2002 года впервые надела мантию судьи Хмельницкого районного суда, в 2008 году была избрана судьей бессрочно. С августа 2013 года работает судьей Апелляционного суда Хмельницкой области. В 2018–2021 годах была заместителем председателя суда, а затем возглавила Хмельницкий апелляционный суд. В 2015 году прошла проверку в соответствии с Законом «Об очищении власти», запретов не обнаружено, не совершала коррупционных правонарушений и не нарушала присягу.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

ВСП

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Инна Отрош и Ольга Примак-Березовская представили видение работы РСУ на съезде судей

Судьи Инна Отрош и Ольга Примак-Березовская представили делегатам ХХ съезда свое видение развития самоуправления, подчеркнув необходимость четких критериев оценивания и важности командной работы для восстановления доверия к системе.

Позиция БП ВС: после утраты права на исполнение решения взыскание 3% годовых невозможно

Большая Палата Верховного Суда сформулировала подход к применению статьи 625 ГК Украины в случаях, когда решение суда о взыскании долга остается неисполненным, но кредитор утрачивает право на его принудительное исполнение.

На ХХ съезде разгорелась дискуссия о формировании Совета судей: можно ли голосовать за отсутствующих кандидатов

Перед делегатами встал вопрос, можно ли выбирать тех кандидатов, которые отсутствуют на Съезде.

Правительство убрало из фонда ликвидации норму о новом строительстве жилья для пострадавших от войны

Фонд ликвидации последствий агрессии больше не финансирует строительство жилья для тех, кто его потерял из-за войны.

Дмитрий Круподеря и Татьяна Спиридонова: Съезд судей избрал двух новых членов Высшего совета правосудия

ХХ очередной съезд судей Украины избрал двух новых членов ВСП: новые представители в Высшем совете правосудия и результаты голосования.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]