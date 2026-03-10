Дмитрий Круподеря и Татьяна Спиридонова: Съезд судей избрал двух новых членов Высшего совета правосудия

ХХ очередной съезд судей Украины избрал двух новых членов ВСП: новые представители в Высшем совете правосудия и результаты голосования.

Формирование Высшего совета правосудия в 2026 году происходит в условиях, когда запрос на справедливость и эффективность судов высок как никогда. Избрание новых членов ВСП — это не просто юридическая процедура, а стратегический этап судебной реформы, от которого зависит качество «очистки» системы и преодоление кадрового кризиса.

Во время ХХ очередного съезда судей Украины ключевым вопросом стало заполнение двух вакантных должностей по квоте судей, образовавшихся после завершения полномочий Инны Плахтий и Виталия Салихова.

Совет судей Украины призвал делегатов съезда судей Украины внимательно ознакомиться с жизненным и профессиональным опытом кандидатов на должность членов ВСП, который они представляли во время собеседований, чтобы понимать, за кого отдать свой голос, и определиться с наиболее достойными представителями судейского сообщества, которые будут представлять его в независимом конституционном органе судейского управления в Украине. Совет судей напомнил, что ВСП действует на постоянной основе для обеспечения независимости судебной власти, формирования добропорядочного корпуса судей и привлечения их к ответственности.

ХХ очередной съезд судей проголосовал за доукомплектование состава Высшего совета правосудия. Избрание новых членов продемонстрировало готовность системы к внутренним изменениям и усилению своей субъектности. Таким образом, по результатам тайного голосования избранными членами Высшего совета правосудия сроком четыре года объявлено:

Дмитрий Круподеря – получил 135 голосов делегатов

Судья Донецкого апелляционного суда, с октября 2022 года решением председателя Верховного Суда командирован в Днепровский апелляционный суд. Имеет многолетний опыт работы в органах прокуратуры и судах, в частности в 2003–2004 годах занимал должность заместителя прокурора г. Евпатория в Крыму. В июле 2007 года назначен судьей Калининского райсуда г. Горловки, а с 2013 года — Донецкого апелляционного суда, имеет степень доктора философии (PhD) в области права. Судья декларирует стремление к «честной, прозрачной и справедливой судебной системе».

Татьяна Спиридонова - получила 179 голосов делегатов

Судья Хмельницкого апелляционного суда, начала карьеру сразу после института заведующей отделом ЗАГС в Хмельницком районе, впоследствии став заместителем начальника районного управления юстиции. В мае 2002 года впервые надела мантию судьи Хмельницкого районного суда, в 2008 году была избрана судьей бессрочно. С августа 2013 года работает судьей Апелляционного суда Хмельницкой области. В 2018–2021 годах была заместителем председателя суда, а затем возглавила Хмельницкий апелляционный суд. В 2015 году прошла проверку в соответствии с Законом «Об очищении власти», запретов не обнаружено, не совершала коррупционных правонарушений и не нарушала присягу.

