Правительство продлило специальные условия поставки газа для производителей тепла до 30 сентября

16:38, 10 марта 2026
Кабинет Министров продлил до 30 сентября 2026 года специальные условия поставки природного газа для предприятий теплоснабжения, которые предусматривают его продажу по фиксированным ценам для нужд населения и бюджетных учреждений.
Правительство продлило специальные условия поставки газа для производителей тепла до 30 сентября
Премьер-министр Юлия Свириденко сообщила, что Кабинет Министров продлил специальные условия поставки газа для производителей тепла, действовавших во время отопительного сезона. По ее словам, они будут действовать и в межотопительный период до 30 сентября 2026 года.

«Предприятия теплоснабжения и дальше будут получать природный газ по фиксированным (для нужд населения и госучреждений), а не рыночным ценам. Это обеспечит их стабильную работу, чтобы в домах украинцев, больницах, школах и садах была тепло и горячая вода», — отметила Свириденко.

Она также объяснила, что прошедшая зима была холоднее, чем ожидалось, из-за чего предприятия использовали больше газа, чем предполагали договоры.

«Поэтому правительство также увеличило фиксированные объемы газа на март — до 10% для нужд населения и бюджетных учреждений. Дополнительный объем позволит теплокоммунэнерго стабильно работать без риска остановок», — подчеркнула премьер.

Она добавила, что для корректировки объемов предприятия должны до 16 марта обратиться в ООО Газоснабжающая компания "Нафтогаз Трейдинг".

Лента новостей

