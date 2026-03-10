Правительство продлило специальные условия поставки газа для производителей тепла до 30 сентября

Кабинет Министров продлил до 30 сентября 2026 года специальные условия поставки природного газа для предприятий теплоснабжения, которые предусматривают его продажу по фиксированным ценам для нужд населения и бюджетных учреждений.

Премьер-министр Юлия Свириденко сообщила, что Кабинет Министров продлил специальные условия поставки газа для производителей тепла, действовавших во время отопительного сезона. По ее словам, они будут действовать и в межотопительный период до 30 сентября 2026 года.

«Предприятия теплоснабжения и дальше будут получать природный газ по фиксированным (для нужд населения и госучреждений), а не рыночным ценам. Это обеспечит их стабильную работу, чтобы в домах украинцев, больницах, школах и садах была тепло и горячая вода», — отметила Свириденко.

Она также объяснила, что прошедшая зима была холоднее, чем ожидалось, из-за чего предприятия использовали больше газа, чем предполагали договоры.

«Поэтому правительство также увеличило фиксированные объемы газа на март — до 10% для нужд населения и бюджетных учреждений. Дополнительный объем позволит теплокоммунэнерго стабильно работать без риска остановок», — подчеркнула премьер.

Она добавила, что для корректировки объемов предприятия должны до 16 марта обратиться в ООО Газоснабжающая компания "Нафтогаз Трейдинг".

