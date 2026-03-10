В Днепре экс-военнослужащая за $20000 обещала помочь избежать мобилизации через ВВК

Во время обысков у экс-военнослужащей изъяли более 30 тыс. долларов, 119 тыс. грн и полученные 9 тыс. долларов неправомерной выгоды.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Днепре правоохранители сообщили о подозрении бывшей военнослужащей за злоупотребление влиянием. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.

По данным следствия, в декабре 2025 года подозреваемая предложила мужчине за 20 тыс. долларов организовать уклонение от мобилизации. 9 000 из этой суммы предназначались для изготовления фиктивных медицинских документов о якобы наличии тяжелого заболевания, а остальная часть — для передачи работникам РТЦК и ВВК.

Женщина объяснила механизм получения документов, предоставила инструкции для прохождения ВВК и сообщила о возможности внесения необходимых сведений в электронную систему здравоохранения. Также заверила, что сможет повлиять на должностных лиц ВВК одного из РТЦК и СП Днепра, чтобы те приняли решение о непригодности к военной службе.

4 марта подозреваемая получила оговоренную часть средств. Сразу после передачи денег ее задержали. Суд избрал ей меру пресечения в виде содержания под стражей.

«Во время обысков изъято более 30 тыс. долларов США, 119 тыс. грн, полученные 9 тыс. долларов неправомерной выгоды, мобильные телефоны, печати медицинских учреждений и медицинские документы примерно относительно 250 военнообязанных. Их обстоятельства сейчас проверяются в рамках досудебного расследования», — заявили в ОГП.

Также проверяется причастность к преступлению должностных лиц РТЦК и СП и военно-врачебной комиссии.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.