В Минюсте объяснили, что делать, если лицо имеет государственный акт на право пожизненного наследуемого владения землей

На сегодняшний день Земельный кодекс Украины не содержит положений о предоставлении гражданам земельных участков в пожизненное наследуемое владение.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Ивано-Франковское межрегиональное управление Министерства юстиции Украины объяснило, что делать, если вы имеете государственный акт на право пожизненного наследуемого владения земельным участком.

На сегодняшний день Земельный кодекс Украины не содержит положений о предоставлении гражданам земельных участков в пожизненное наследуемое владение. Однако значительное количество граждан получили такие права в соответствии с законодательством, действовавшим ранее. В связи с этим возникает вопрос: как действовать гражданам, которые имеют государственный акт на право пожизненного наследуемого владения земельным участком?

Нормами Гражданского кодекса Украины, Земельного кодекса Украины и другими актами гражданского законодательства определены вещные права, которые могут приобретаться в отношении недвижимого имущества, объектов незавершенного строительства или будущих объектов недвижимости, а также установлен обязанность их государственной регистрации как условия возникновения таких прав.

Как возникало право пожизненного наследуемого владения?

Земельным кодексом Украинской ССР (в редакции от 18 декабря 1990 года № 561-XII) была предусмотрена возможность предоставления гражданам земельных участков в пожизненное наследуемое владение.

Такие земельные участки предоставлялись для:

ведения крестьянского (фермерского) хозяйства;

ведения личного подсобного хозяйства;

строительства и обслуживания жилого дома и хозяйственных построек;

садоводства;

дачного и гаражного строительства;

традиционных народных промыслов;

в случае получения в наследство жилого дома или его приобретения.

Право возникало после установления границ земельного участка в натуре (на местности) землеустроительными организациями.

Такие права удостоверялись государственными актами, которые выдавались и регистрировались местными советами народных депутатов.

После принятия изменений в земельное законодательство (в частности Закона Украины от 13 марта 1992 года № 2196-XII) новая редакция Земельного кодекса Украинской ССР уже не содержала положений о предоставлении гражданам земель в пожизненное наследуемое владение.

Правовая позиция Верховного Суда

В соответствии с частью пятой статьи 13 Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей» выводы относительно применения норм права, изложенные в постановлениях Верховного Суда, являются обязательными для субъектов властных полномочий.

В Постановлении Большой Палаты Верховного Суда по делу № 368/54/17 (20.11.2019) указано, что прекращение предоставления земель в пожизненное наследуемое владение не прекращает прав лиц, которые приобрели их в установленном законом порядке.

Следовательно, право пожизненного наследуемого владения земельным участком остается действительным, поскольку законодательством не предусмотрены основания для его прекращения.

Возможность государственной регистрации такого права

С учетом правовых выводов Верховного Суда в Государственном реестре вещных прав на недвижимое имущество реализована техническая возможность государственной регистрации:

права пожизненного наследуемого владения земельным участком.

Кроме того, Министерством юстиции Украины дополнен перечень документов, на основании которых проводится государственная регистрация, в частности:

государственным актом на право пожизненного наследуемого владения землей.

Что необходимо сделать гражданам?

Гражданам, которые имеют государственный акт на право пожизненного наследуемого владения земельным участком, рекомендуется обратиться к государственному регистратору, в Центр предоставления административных услуг или к нотариусу для внесения сведений о таком праве в Государственный реестр вещных прав на недвижимое имущество.

Государственная регистрация такого права позволяет:

официально подтвердить наличие вещного права;

обеспечить надлежащую правовую защиту прав на земельный участок;

избежать возможных правовых споров в будущем.

Письмо-разъяснение Министерства юстиции Украины от 24 октября 2025 года № 153725/8.4.4/32-25 «О государственной регистрации права пожизненного наследуемого владения на земельные участки»:

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.