В Минюсте объяснили, что делать, если лицо имеет государственный акт на право пожизненного наследуемого владения землей
Ивано-Франковское межрегиональное управление Министерства юстиции Украины объяснило, что делать, если вы имеете государственный акт на право пожизненного наследуемого владения земельным участком.
На сегодняшний день Земельный кодекс Украины не содержит положений о предоставлении гражданам земельных участков в пожизненное наследуемое владение. Однако значительное количество граждан получили такие права в соответствии с законодательством, действовавшим ранее. В связи с этим возникает вопрос: как действовать гражданам, которые имеют государственный акт на право пожизненного наследуемого владения земельным участком?
Нормами Гражданского кодекса Украины, Земельного кодекса Украины и другими актами гражданского законодательства определены вещные права, которые могут приобретаться в отношении недвижимого имущества, объектов незавершенного строительства или будущих объектов недвижимости, а также установлен обязанность их государственной регистрации как условия возникновения таких прав.
Как возникало право пожизненного наследуемого владения?
Земельным кодексом Украинской ССР (в редакции от 18 декабря 1990 года № 561-XII) была предусмотрена возможность предоставления гражданам земельных участков в пожизненное наследуемое владение.
Такие земельные участки предоставлялись для:
ведения крестьянского (фермерского) хозяйства;
ведения личного подсобного хозяйства;
строительства и обслуживания жилого дома и хозяйственных построек;
садоводства;
дачного и гаражного строительства;
традиционных народных промыслов;
в случае получения в наследство жилого дома или его приобретения.
Право возникало после установления границ земельного участка в натуре (на местности) землеустроительными организациями.
Такие права удостоверялись государственными актами, которые выдавались и регистрировались местными советами народных депутатов.
После принятия изменений в земельное законодательство (в частности Закона Украины от 13 марта 1992 года № 2196-XII) новая редакция Земельного кодекса Украинской ССР уже не содержала положений о предоставлении гражданам земель в пожизненное наследуемое владение.
Правовая позиция Верховного Суда
В соответствии с частью пятой статьи 13 Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей» выводы относительно применения норм права, изложенные в постановлениях Верховного Суда, являются обязательными для субъектов властных полномочий.
В Постановлении Большой Палаты Верховного Суда по делу № 368/54/17 (20.11.2019) указано, что прекращение предоставления земель в пожизненное наследуемое владение не прекращает прав лиц, которые приобрели их в установленном законом порядке.
Следовательно, право пожизненного наследуемого владения земельным участком остается действительным, поскольку законодательством не предусмотрены основания для его прекращения.
Возможность государственной регистрации такого права
С учетом правовых выводов Верховного Суда в Государственном реестре вещных прав на недвижимое имущество реализована техническая возможность государственной регистрации:
права пожизненного наследуемого владения земельным участком.
Кроме того, Министерством юстиции Украины дополнен перечень документов, на основании которых проводится государственная регистрация, в частности:
государственным актом на право пожизненного наследуемого владения землей.
Что необходимо сделать гражданам?
Гражданам, которые имеют государственный акт на право пожизненного наследуемого владения земельным участком, рекомендуется обратиться к государственному регистратору, в Центр предоставления административных услуг или к нотариусу для внесения сведений о таком праве в Государственный реестр вещных прав на недвижимое имущество.
Государственная регистрация такого права позволяет:
официально подтвердить наличие вещного права;
обеспечить надлежащую правовую защиту прав на земельный участок;
избежать возможных правовых споров в будущем.
Письмо-разъяснение Министерства юстиции Украины от 24 октября 2025 года № 153725/8.4.4/32-25 «О государственной регистрации права пожизненного наследуемого владения на земельные участки»:
