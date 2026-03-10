Рустем Умеров вместе с военными отправился на Ближний Восток для стабилизации ситуации безопасности

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров вместе с украинскими военными уже отправился на Ближний Восток — в регион Залива. Об этом сообщил Президент Владимир Зеленский.

По словам Главы государства, украинская команда может помочь партнерам в защите жизни и стабилизации ситуации безопасности в регионе. Речь идет, в частности, о сотрудничестве в сфере противодействия новым угрозам и использовании украинского оборонного опыта.

Президент отметил, что нынешняя ситуация осложняется ударами со стороны Ирана и дальнейшей эскалацией. В частности, иранский режим фактически заблокировал Ормузский пролив — один из ключевых путей поставок нефти и газа на мировые рынки, что создает значительную дестабилизацию.

В то же время Зеленский подчеркнул, что Украина заинтересована в укреплении сотрудничества с партнерами, которые обращаются за поддержкой, и рассчитывает на дальнейшую помощь для собственной обороны, прежде всего в сфере противовоздушной обороны.

Президент также напомнил, что Украина ранее предлагала Соединенным Штатам соглашение о сотрудничестве в сфере дронов — как в производстве, так и в их применении. По его словам, Украина обладает одним из крупнейших в мире опытов противодействия ударным беспилотникам, и этот опыт может быть полезен партнерам на Ближнем Востоке, в Европе и США.

По словам Зеленского, Рустем Умеров вместе с военными, представителями разведки, Министерства обороны и Министерства иностранных дел будет работать над подготовкой конкретных договоренностей о сотрудничестве в сфере безопасности.

Президент подчеркнул, что Украина стремится выступать надежным партнером в сфере безопасности, а развитие оборонного сотрудничества может стать не только важным элементом защиты государства, но и частью экономического развития, в частности для украинского оборонного производства.