  1. В Украине

Рустем Умеров вместе с военными отправился на Ближний Восток для стабилизации ситуации безопасности

21:11, 10 марта 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Вместе с военными, разведкой и представителями Минобороны и МИД он будет готовить договоренности о сотрудничестве в сфере безопасности.
Рустем Умеров вместе с военными отправился на Ближний Восток для стабилизации ситуации безопасности
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров вместе с украинскими военными уже отправился на Ближний Восток — в регион Залива. Об этом сообщил Президент Владимир Зеленский.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

По словам Главы государства, украинская команда может помочь партнерам в защите жизни и стабилизации ситуации безопасности в регионе. Речь идет, в частности, о сотрудничестве в сфере противодействия новым угрозам и использовании украинского оборонного опыта.

Президент отметил, что нынешняя ситуация осложняется ударами со стороны Ирана и дальнейшей эскалацией. В частности, иранский режим фактически заблокировал Ормузский пролив — один из ключевых путей поставок нефти и газа на мировые рынки, что создает значительную дестабилизацию.

В то же время Зеленский подчеркнул, что Украина заинтересована в укреплении сотрудничества с партнерами, которые обращаются за поддержкой, и рассчитывает на дальнейшую помощь для собственной обороны, прежде всего в сфере противовоздушной обороны.

Президент также напомнил, что Украина ранее предлагала Соединенным Штатам соглашение о сотрудничестве в сфере дронов — как в производстве, так и в их применении. По его словам, Украина обладает одним из крупнейших в мире опытов противодействия ударным беспилотникам, и этот опыт может быть полезен партнерам на Ближнем Востоке, в Европе и США.

По словам Зеленского, Рустем Умеров вместе с военными, представителями разведки, Министерства обороны и Министерства иностранных дел будет работать над подготовкой конкретных договоренностей о сотрудничестве в сфере безопасности.

Президент подчеркнул, что Украина стремится выступать надежным партнером в сфере безопасности, а развитие оборонного сотрудничества может стать не только важным элементом защиты государства, но и частью экономического развития, в частности для украинского оборонного производства.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Рустем Умеров СНБО

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Инна Отрош и Ольга Примак-Березовская представили видение работы РСУ на съезде судей

Судьи Инна Отрош и Ольга Примак-Березовская представили делегатам ХХ съезда свое видение развития самоуправления, подчеркнув необходимость четких критериев оценивания и важности командной работы для восстановления доверия к системе.

Позиция БП ВС: после утраты права на исполнение решения взыскание 3% годовых невозможно

Большая Палата Верховного Суда сформулировала подход к применению статьи 625 ГК Украины в случаях, когда решение суда о взыскании долга остается неисполненным, но кредитор утрачивает право на его принудительное исполнение.

На ХХ съезде разгорелась дискуссия о формировании Совета судей: можно ли голосовать за отсутствующих кандидатов

Перед делегатами встал вопрос, можно ли выбирать тех кандидатов, которые отсутствуют на Съезде.

Правительство убрало из фонда ликвидации норму о новом строительстве жилья для пострадавших от войны

Фонд ликвидации последствий агрессии больше не финансирует строительство жилья для тех, кто его потерял из-за войны.

Дмитрий Круподеря и Татьяна Спиридонова: Съезд судей избрал двух новых членов Высшего совета правосудия

ХХ очередной съезд судей Украины избрал двух новых членов ВСП: новые представители в Высшем совете правосудия и результаты голосования.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]