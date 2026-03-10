Инна Отрош и Ольга Примак-Березовская представили видение работы РСУ на съезде судей

Судьи Инна Отрош и Ольга Примак-Березовская представили делегатам ХХ съезда свое видение развития самоуправления, подчеркнув необходимость четких критериев оценивания и важности командной работы для восстановления доверия к системе.

Во время выступлений на съезде судей кандидатки в Совет судей Украины Инна Отрош и Ольга Примак-Березовская очертили свое видение работы органа судейского самоуправления, а также проблемы, с которыми сталкивается судебная система. Судьи Инна Отрош и Ольга Примак-Березовская не являются делегатами съезда, однако были выдвинуты на эти должности делегатами.

Судья Хозяйственного суда города Киева Инна Отрош обратила внимание на необходимость пересмотра подходов к дисциплинарной ответственности судей. По ее словам, действующая процедура требует системных изменений, поскольку нередко создает значительное психологическое давление на судей. Она подчеркнула, что судьи готовы пересматривать свои решения и отвечать за ошибки, однако дисциплинарные процедуры должны быть более понятными и оперативными.

В то же время судья Инна Отрош поддержала участие общественности в процессах контроля за деятельностью судей, но отметила, что такое участие должно происходить в четко определенных границах, чтобы избегать чрезмерного давления на судейский корпус.

В своем выступлении судья Инна Отрош сосредоточилась на проблемах функционирования органов судейского управления и процедур оценивания судей. Она обратила внимание на случаи, когда во время конкурсов или квалификационного оценивания Высшая квалификационная комиссия судей Украины вынуждена устанавливать обстоятельства, которые, по ее мнению, должны проверять другие государственные органы.

В качестве примера она привела вопросы происхождения имущества кандидатов или поездок на временно оккупированные территории, что иногда становится предметом оценки в ходе конкурсных процедур. По ее словам, отсутствие четких критериев в таких вопросах может приводить к противоречиям в решениях Высшего совета правосудия и судов.

Судья Инна Отрош подытожила, что как судья, которая самостоятельно отстаивала свои права и принципиально защищала их в Верховном суде, она является достойным партнером для Совета судей.

Судья Оболонского районного суда города Киева Ольга Примак-Березовская во время выступления подчеркнула свой многолетний опыт работы в судебной системе и активную публичную деятельность.

По ее словам, судья более 20 лет работает в судебной власти и прошла все этапы профессионального становления — от работы на начальных должностях в судебном аппарате до деятельности в судах апелляционной и кассационной инстанций. Кандидатка отметила, что хорошо понимает внутреннюю работу судебной системы.

Судья Ольга Примак-Березовская также подчеркнула свою общественную активность. Она занимается исследовательской деятельностью и социологическими исследованиями, а также активно освещает вопросы судебной системы в публичном пространстве. По ее словам, такая деятельность направлена на повышение доверия к судебной власти и развитие профессионального сообщества.

Кандидатка отметила, что ее мотивирует стремление к изменениям и командной работе. «Доверие, настойчивая совместная работа и объединение людей-единомышленников вокруг общей цели всегда дают результат», — подчеркнула она.

Обращаясь к делегатам съезда, судья Ольга Примак-Березовская попросила поддержать ее кандидатуру в Совет судей Украины, подчеркнув, что работа в этом органе является коллегиальной и требует высокого уровня ответственности. Она также отметила, что готова совмещать эту деятельность с выполнением судейских обязанностей.

