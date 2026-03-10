  1. В Украине

МИД раскритиковало резолюцию парламента Венгрии против вступления Украины в Евросоюз

19:43, 10 марта 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Министерство также напомнило о требовании вернуть средства Ощадбанка в так называемом «деле инкассаторов».
МИД раскритиковало резолюцию парламента Венгрии против вступления Украины в Евросоюз
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Министерство иностранных дел Украины прокомментировало принятие парламентом Венгрии резолюции об отказе от поддержки вступления Украины в Евросоюз и против дальнейшего военного финансирования Киева, а также правительственных решений по так называемому «делу инкассаторов».

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

«Ни один из этих шагов не является удивлением для украинской стороны: такие позорные позиции власти Венгрии давно известны», — подчеркнули в МИД.

В министерстве считают, что решение венгерского парламента об отказе поддерживать вступление Украины в ЕС посылает сигнал прежде всего венгерскому национальному меньшинству, которое проживает в Украине.

«Виктор Орбан фактически «закрывает» двери в ЕС именно перед их лицом», — указали в ведомстве.

В МИД также заявили, что официальный Будапешт продолжает блокировать решения Евросоюза по поддержке Украины.

«Прискорбно констатировать, что официальный Будапешт продолжает играть роль троянского коня в ЕС, пытаясь блокировать финансовую и военную поддержку в противодействии российской агрессии, а также продвижение Украины на пути к ЕС», — подчеркнули в министерстве.

В ведомстве отметили, что принятая резолюция не имеет юридической силы в процессе европейской интеграции Украины.

«Это политический шаг, который следует рассматривать в контексте избирательной кампании», — отметили в МИД.

Также в министерстве прокомментировали решения венгерских властей по так называемому «делу инкассаторов». По оценке украинской стороны, принятые правительственное постановление и закон имеют целью «легализовать похищение средств государственного Ощадбанка Украины».

Там подчеркнули ничтожность этих решений и подтвердили требование Украины вернуть средства.

«Напоминаем о требовании украинской стороны немедленно вернуть похищенные средства и намерении добиваться справедливости с использованием всех национальных и международных правовых инструментов», — подытожили в МИД.

Ранее сообщалось, что парламент Венгрии принял резолюцию против вступления Украины в Евросоюз.

Также правительство Венгрии приняло постановление об изъятых деньгах и золоте Ощадбанка.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

МИД Украина Венгрия

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Инна Отрош и Ольга Примак-Березовская представили видение работы РСУ на съезде судей

Судьи Инна Отрош и Ольга Примак-Березовская представили делегатам ХХ съезда свое видение развития самоуправления, подчеркнув необходимость четких критериев оценивания и важности командной работы для восстановления доверия к системе.

Позиция БП ВС: после утраты права на исполнение решения взыскание 3% годовых невозможно

Большая Палата Верховного Суда сформулировала подход к применению статьи 625 ГК Украины в случаях, когда решение суда о взыскании долга остается неисполненным, но кредитор утрачивает право на его принудительное исполнение.

На ХХ съезде разгорелась дискуссия о формировании Совета судей: можно ли голосовать за отсутствующих кандидатов

Перед делегатами встал вопрос, можно ли выбирать тех кандидатов, которые отсутствуют на Съезде.

Правительство убрало из фонда ликвидации норму о новом строительстве жилья для пострадавших от войны

Фонд ликвидации последствий агрессии больше не финансирует строительство жилья для тех, кто его потерял из-за войны.

Дмитрий Круподеря и Татьяна Спиридонова: Съезд судей избрал двух новых членов Высшего совета правосудия

ХХ очередной съезд судей Украины избрал двух новых членов ВСП: новые представители в Высшем совете правосудия и результаты голосования.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]