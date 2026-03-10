МИД раскритиковало резолюцию парламента Венгрии против вступления Украины в Евросоюз

Министерство также напомнило о требовании вернуть средства Ощадбанка в так называемом «деле инкассаторов».

Министерство иностранных дел Украины прокомментировало принятие парламентом Венгрии резолюции об отказе от поддержки вступления Украины в Евросоюз и против дальнейшего военного финансирования Киева, а также правительственных решений по так называемому «делу инкассаторов».

«Ни один из этих шагов не является удивлением для украинской стороны: такие позорные позиции власти Венгрии давно известны», — подчеркнули в МИД.

В министерстве считают, что решение венгерского парламента об отказе поддерживать вступление Украины в ЕС посылает сигнал прежде всего венгерскому национальному меньшинству, которое проживает в Украине.

«Виктор Орбан фактически «закрывает» двери в ЕС именно перед их лицом», — указали в ведомстве.

В МИД также заявили, что официальный Будапешт продолжает блокировать решения Евросоюза по поддержке Украины.

«Прискорбно констатировать, что официальный Будапешт продолжает играть роль троянского коня в ЕС, пытаясь блокировать финансовую и военную поддержку в противодействии российской агрессии, а также продвижение Украины на пути к ЕС», — подчеркнули в министерстве.

В ведомстве отметили, что принятая резолюция не имеет юридической силы в процессе европейской интеграции Украины.

«Это политический шаг, который следует рассматривать в контексте избирательной кампании», — отметили в МИД.

Также в министерстве прокомментировали решения венгерских властей по так называемому «делу инкассаторов». По оценке украинской стороны, принятые правительственное постановление и закон имеют целью «легализовать похищение средств государственного Ощадбанка Украины».

Там подчеркнули ничтожность этих решений и подтвердили требование Украины вернуть средства.

«Напоминаем о требовании украинской стороны немедленно вернуть похищенные средства и намерении добиваться справедливости с использованием всех национальных и международных правовых инструментов», — подытожили в МИД.

Ранее сообщалось, что парламент Венгрии принял резолюцию против вступления Украины в Евросоюз.

Также правительство Венгрии приняло постановление об изъятых деньгах и золоте Ощадбанка.

