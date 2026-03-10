МЗС розкритикувало резолюцію парламенту Угорщини проти вступу України до Євросоюзу

Міністерство також нагадало про вимогу повернути кошти Ощадбанку у так званій «справі інкасаторів».

Міністерство закордонних справ України прокоментувало ухвалення парламентом Угорщини резолюції про відмову від підтримки вступу України до Євросоюзу та проти подальшого військового фінансування Києва, а також урядових рішень у так званій «справі інкасаторів».

«Жоден з цих кроків не є здивуванням для української сторони: такі ганебні позиції влади Угорщини давно відомі», — наголосили у МЗС.

У міністерстві вважають, що рішення угорського парламенту про відмову підтримувати вступ України до ЄС надсилає сигнал насамперед угорській національній меншині, яка проживає в Україні.

«Віктор Орбан фактично «закриває» двері в ЄС саме перед їхнім обличчям», — вказали у відомстві.

У МЗС також заявили, що офіційний Будапешт продовжує блокувати рішення Євросоюзу щодо підтримки України.

«Прикро констатувати, що офіційний Будапешт продовжує відігравати роль троянського коня в ЄС, намагаючись блокувати фінансову та військову підтримку в протидії російській агресії, а також поступ України на шляху до ЄС», — підкреслили у міністерстві.

У відомстві наголосили, що ухвалена резолюція не має юридичної сили у процесі європейської інтеграції України.

«Це політичний крок, який слід розглядати в контексті виборчої кампанії», — зазначили у МЗС.

Також у міністерстві прокоментували рішення угорської влади у так званій «справі інкасаторів». За оцінкою української сторони, ухвалені урядова постанова та закон мають на меті «легалізувати викрадення коштів державного Ощадбанку України».

Там наголосили на нікчемності цих рішень та підтвердили вимогу України повернути кошти.

«Нагадуємо про вимогу української сторони негайно повернути викрадені кошти та намір добиватися справедливості з використанням усіх національних та міжнародних правових інструментів», — підсумували у МЗС.

Раніше повідомлялося, що парламент Угорщини ухвалив резолюцію проти вступу України до Євросоюзу.

Також уряд Угорщини ухвалив постанову щодо вилучених грошей і золота Ощадбанку.

