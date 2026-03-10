  1. В Україні

У Мінцифри розробляють ШІ, який допомагатиме формувати проєкти судових рішень

20:30, 10 березня 2026
Впровадження ШІ може пришвидшити розгляд справ та спростити роботу суддів.
У Мінцифри працюють над створенням штучного інтелекту, який допомагатиме формувати проєкти судових рішень і прискорювати розгляд справ.

Для цього відомство розширює міжнародне партнерство у сфері штучного інтелекту та розпочинає розробку спеціалізованих мовних моделей для державних сервісів.

У Міністерстві цифрової трансформації зазначають, що паралельно з розробкою національної великої мовної моделі (LLM) планується створення менших мовних моделей для окремих галузей. Такі системи можуть бути адаптовані під конкретні потреби державного управління та ефективніше використовувати обчислювальні ресурси.

Зокрема, одним із напрямів стане розробка моделей штучного інтелекту для судової системи. Передбачається, що вони допомагатимуть формувати проєкти судових рішень, що може пришвидшити розгляд справ та спростити роботу суддів.

Ще одним напрямом стане створення мовної моделі для сервісів у «Дії» — Diia AI LLM. Вона буде натренована на даних про державні послуги та використовуватиметься для роботи ШІ-інструментів у застосунку та на порталі.

Як пояснив Chief AI Officer Мінцифри та CEO WINWIN AI Center of Excellence Данило Цьвок, створення локальних моделей є одним із ключових трендів розвитку штучного інтелекту.

«Малі моделі допоможуть адаптувати ШІ під потреби конкретних сфер та ефективніше використовувати ресурси», — зазначив він.

Також в Україні планують розвивати державну інфраструктуру для штучного інтелекту — AI Factory, яка забезпечить безпечні центри зберігання та обробки даних. Окремим напрямом співпраці стане навчання українських спеціалістів роботі з сучасною ШІ-інфраструктурою.

Українська команда отримає доступ до обчислювальних потужностей і технологій для тренування моделей штучного інтелекту. Це дозволить протестувати інструменти, які згодом планують застосовувати в українській AI Factory.

