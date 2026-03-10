Tesla і Nissan серед лідерів, але попит на електрокари різко впав

В Україні різко впав попит на електромобілі.

Фото: Aditya Chinchure / Unsplash

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У лютому 2026 року український автопарк поповнили 1074 електромобілі на акумуляторних джерелах живлення (BEV). Про це повідомила асоціація «Укравтопром».

Порівняно з лютим минулого року попит на електрокари зменшився на 76%, а у порівнянні із січнем 2026 року — на 63%.

Структура ринку

Основну кількість зареєстрованих за місяць електромобілів становили легкові авто - 1013 шт. (нових – 144 шт., уживаних – 869 шт.).

Серед 61 од. комерційних електромобілів новими були тільки 10 авто.

В ТОП-5 нових електромобілів місяця потрапили:

BYD Sea Lion 06 - 16 од.;

ZEEKR 001 - 13 од.;

BYD Leopard 3 - 13 од.;

ZEEKR 7X - 11 од.;

HONDA eNP2 - 10 од.;

VOLKSWAGEN ID.UNYX - 8 од.

ТОП-5 вперше зареєстрованих в Україні вживаних електромобілів:

TESLA Model Y - 124 од.;

TESLA Model 3 - 117 од.;

NISSAN Leaf - 114 од.;

CHEVROLET Bolt - 59 од.;

TESLA Model S - 45 од.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.