Tesla і Nissan серед лідерів, але попит на електрокари різко впав
У лютому 2026 року український автопарк поповнили 1074 електромобілі на акумуляторних джерелах живлення (BEV). Про це повідомила асоціація «Укравтопром».
Порівняно з лютим минулого року попит на електрокари зменшився на 76%, а у порівнянні із січнем 2026 року — на 63%.
Структура ринку
Основну кількість зареєстрованих за місяць електромобілів становили легкові авто - 1013 шт. (нових – 144 шт., уживаних – 869 шт.).
Серед 61 од. комерційних електромобілів новими були тільки 10 авто.
В ТОП-5 нових електромобілів місяця потрапили:
BYD Sea Lion 06 - 16 од.;
ZEEKR 001 - 13 од.;
BYD Leopard 3 - 13 од.;
ZEEKR 7X - 11 од.;
HONDA eNP2 - 10 од.;
VOLKSWAGEN ID.UNYX - 8 од.
ТОП-5 вперше зареєстрованих в Україні вживаних електромобілів:
TESLA Model Y - 124 од.;
TESLA Model 3 - 117 од.;
NISSAN Leaf - 114 од.;
CHEVROLET Bolt - 59 од.;
TESLA Model S - 45 од.
