На Тернопільщині переписали землю зниклого безвісти військового: що відомо

22:36, 10 березня 2026
На Тернопільщині держреєстраторку підозрюють у перереєстрації землі зниклого безвісти військового.
На Тернопільщині правоохоронці завершили досудове розслідування у справі щодо незаконної зміни даних у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. Обвинувальний акт уже скеровано до суду. Про це повідомили в поліції.

За даними слідства, у листопаді 2024 року державна реєстраторка однієї із селищних рад Тернопільського району внесла зміни до реєстру та перереєструвала право власності на земельну ділянку площею 0,1181 гектара на іншу особу.

Під час розслідування було встановлено, що ця земельна ділянка належала чоловікові, який під час проходження військової служби у складі Збройних Сил України зник безвісти.

Наразі матеріали справи передано до суду.

поліція військові Україна

