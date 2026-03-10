Вірусний енцефаліт та хвороба Лайма: як не захворіти, якщо вкусив кліщ

Вірус енцефаліту найчастіше передається людині через укус кліща, а рідше через вживання в їжу сирого молока кіз і корів, які є носіями вірусу.

Фото: bessarabia.ua

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Тернопільський обласний центр контролю та профілактики хвороб дів кілька порад, як не захворіти, якщо вкусив кліщ.

Іксодові кліщі, які живуть в траві та зрідка потрапляють на невисокі кущові рослини, можуть переносити багато хвороб. Найпоширенішими з них в Україні є кліщовий вірусний енцефаліт та бореліоз, більш відому як хвороба Лайма.

Кліщовий енцефаліт

Вірус енцефаліту найчастіше передається людині через укус кліща, а рідше через вживання в їжу сирого молока кіз і корів, які є носіями вірусу.

Енцефаліт – це запалення головного мозку, що як наслідок, може призвести до паралічу та смерті пацієнта. Специфічних ліків проти енцефаліту немає – тільки симптоматичне лікування вдома чи в лікарні в разі важкого перебігу.

Найкращий захист від кліщового енцефаліту – це завчасна вакцинація. Це щеплення поки не входить до пакета гарантованих НСЗУ медичних послуг, і коштом платників податків вакцину поки не закуповують. Тому вакцинуватися потрібно власним коштом.

В Україні зареєстрована та доступна в низці аптек та клінік вакцина від енцефаліту для дорослих та дітей. Потрібно отримати три дози вакцини. Інтервал між першою та другою дозою 1-3 місяці, між другою та третьою – 5-12 місяців. Першу бустерну дозу вводять через 3 роки, наступні – кожні 5 років після останньої бустерної дози.

Кліщовий енцефаліт має сезонність – зустрічається з ранньої весни й до пізнього літа. Щеплення від кліщового енцефаліту рекомендовано робити взимку або ранньою весною, але не пізніше 2 тижнів до активного етапу в життєдіяльності кліщів або передбачуваної поїздки в місця, де ризик зараження найвищий.

Вакцинація від кліщового вірусного енцефаліту передусім потрібна людям, які багато перебувають на природі: військові, лісники, туристи, рибалки, вівчарі тощо.

Хвороба Лайма (бореліоз)

Борелії – це бактерії, переносниками яких є іксодові кліщі та які під час укусу потрапляють в тіло людини й можуть стати причиною так званої хвороби Лайма.

Первинними симптомами цієї хвороби є гарячка, головний біль, сильна втома та часто – характерна червона пляма в місці укусу (еритема), яка з часом більшає і стає схожою на мішень. Зауважте, що еритема може і не з’явитися. Іншими проявами хвороби Лайма можуть бути біль у суглобах, серці (кардит) чи частковий параліч обличчя або шиї.

Якщо в перші тижні, а краще – дні, не зупинити хворобу Лайма курсом антибіотиків або не завершити її лікування, вона перейде в хронічну форму, яка не піддається ефективній медикаментозній терапії. Що більше часу минуло від укусу, то важче лікувати хворобу.

Наразі для людей вакцини від хвороби Лайма немає, а для собак є. Цікаво, що вакцина для людей використовувалась у 1990-х роках, мала ефективність 75%, але її зняли з виробництва під тиском антивакцинальних рухів. У 2022 році розпочався третій етап клінічних досліджень нової вакцини проти хвороби Лайма.

Якщо людину вкусив кліщ, як запобігти можливому розвитку хвороби Лайма?

Якщо ви виявили на своєму тілі кліща, що вже проник під шкіру, його потрібно без зволікань видалити самостійно або звернутися за кваліфікованою допомогою до найближчого медичного закладу (другий варіант є більш прийнятним, оскільки при "домашньому" видаленні кліщів його частина може залишитися під шкірою).

Обробіть місце укусу хлоргексидином, водою та милом, спиртом тощо.

Одразу зв’яжіться із сімейним лікарем: очно чи дистанційно.

Отримайте рецепт на антибіотик, потрібний для знищення борелій, які, можливо, вам передалися.

Повністю закінчіть призначений лікарем курс антибіотиків, не перериваючи його.

Будьте уважні до симптомів хвороби Лайма після лікування – можливо, буде потрібен другий етап терапії.

Подекуди лікарі не хочуть призначати антибіотик профілактично і радять зачекати появи первинних симптомів або здати через 2-3 тижні аналіз крові на антитіла до борелій.

Закликаємо вас не займатися самолікуванням та водночас нагадуємо лікарям, що у 20-30% випадків плями на місці укусу немає, а зараження та хвороба Лайма – є.

Вакцинуйтеся від кліщового енцефаліту, одразу витягайте кліща та зв’язуйтеся з лікарем, аби вжити профілактичну дозу антибіотика.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.