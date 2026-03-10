Вирусный энцефалит и болезнь Лайма: как не заболеть, если укусил клещ

Вирус энцефалита чаще всего передается человеку через укус клеща, а реже — через употребление в пищу сырого молока коз и коров, которые являются носителями вируса.

Тернопольский областной центр контроля и профилактики болезней дал несколько советов, как не заболеть, если укусил клещ.

Иксодовые клещи, которые живут в траве и изредка попадают на невысокие кустарниковые растения, могут переносить много болезней. Самыми распространенными из них в Украине являются клещевой вирусный энцефалит и боррелиоз, более известный как болезнь Лайма.

Клещевой энцефалит

Вирус энцефалита чаще всего передается человеку через укус клеща, а реже — через употребление в пищу сырого молока коз и коров, которые являются носителями вируса.

Энцефалит — это воспаление головного мозга, которое как следствие может привести к параличу и смерти пациента. Специфических лекарств против энцефалита нет — только симптоматическое лечение дома или в больнице в случае тяжелого течения.

Лучшей защитой от клещевого энцефалита является своевременная вакцинация. Эта прививка пока не входит в пакет гарантированных медицинских услуг НСЗУ, и за счет налогоплательщиков вакцину пока не закупают. Поэтому вакцинироваться нужно за собственные средства.

В Украине зарегистрирована и доступна в ряде аптек и клиник вакцина от энцефалита для взрослых и детей. Необходимо получить три дозы вакцины. Интервал между первой и второй дозой — 1–3 месяца, между второй и третьей — 5–12 месяцев. Первую бустерную дозу вводят через 3 года, следующие — каждые 5 лет после последней бустерной дозы.

Клещевой энцефалит имеет сезонность — встречается с ранней весны до позднего лета. Прививку от клещевого энцефалита рекомендуется делать зимой или ранней весной, но не позднее чем за 2 недели до активной стадии жизнедеятельности клещей или предполагаемой поездки в места, где риск заражения наиболее высок.

Вакцинация от клещевого вирусного энцефалита прежде всего нужна людям, которые много времени проводят на природе: военным, лесникам, туристам, рыбакам, пастухам и т. п.

Болезнь Лайма (боррелиоз)

Боррелии — это бактерии, переносчиками которых являются иксодовые клещи и которые во время укуса попадают в тело человека и могут стать причиной так называемой болезни Лайма.

Первичными симптомами этой болезни являются повышенная температура, головная боль, сильная усталость и часто — характерное красное пятно в месте укуса (эритема), которое со временем увеличивается и становится похожим на мишень. Обратите внимание, что эритема может и не появиться. Другими проявлениями болезни Лайма могут быть боль в суставах, сердце (кардит) или частичный паралич лица или шеи.

Если в первые недели, а лучше — дни, не остановить болезнь Лайма курсом антибиотиков или не завершить ее лечение, она перейдет в хроническую форму, которая не поддается эффективной медикаментозной терапии. Чем больше времени прошло с момента укуса, тем сложнее лечить болезнь.

На сегодняшний день вакцины от болезни Лайма для людей нет, а для собак она есть. Интересно, что вакцина для людей использовалась в 1990-х годах, имела эффективность 75%, но была снята с производства под давлением антивакцинальных движений. В 2022 году начался третий этап клинических исследований новой вакцины против болезни Лайма.

Если человека укусил клещ, как предотвратить возможное развитие болезни Лайма?

Если вы обнаружили на своем теле клеща, который уже проник под кожу, его нужно без промедления удалить самостоятельно или обратиться за квалифицированной помощью в ближайшее медицинское учреждение (второй вариант является более предпочтительным, поскольку при «домашнем» удалении клещей его часть может остаться под кожей).

Обработайте место укуса хлоргексидином, водой с мылом, спиртом и т. п.

Сразу свяжитесь с семейным врачом — очно или дистанционно.

Получите рецепт на антибиотик, необходимый для уничтожения боррелий, которые, возможно, передались вам.

Полностью завершите назначенный врачом курс антибиотиков, не прерывая его.

Будьте внимательны к симптомам болезни Лайма после лечения — возможно, потребуется второй этап терапии.

Иногда врачи не хотят назначать антибиотик профилактически и советуют подождать появления первичных симптомов или сдать через 2–3 недели анализ крови на антитела к боррелиям.

Призываем вас не заниматься самолечением и одновременно напоминаем врачам, что в 20–30% случаев пятна в месте укуса нет, а заражение и болезнь Лайма — есть.

Вакцинируйтесь от клещевого энцефалита, сразу удаляйте клеща и связывайтесь с врачом, чтобы принять профилактическую дозу антибиотика.

