В Тернопольской области переписали землю пропавшего без вести военного: что известно

В Тернопольской области госрегистраторку подозревают в перерегистрации земли пропавшего без вести военного.

В Тернопольской области правоохранители завершили досудебное расследование по делу о незаконном изменении данных в Государственном реестре вещных прав на недвижимое имущество. Обвинительный акт уже направлен в суд. Об этом сообщили в полиции.

По данным следствия, в ноябре 2024 года государственная регистраторка одного из поселковых советов Тернопольского района внесла изменения в реестр и перерегистрировала право собственности на земельный участок площадью 0,1181 гектара на другое лицо.

В ходе расследования было установлено, что этот земельный участок принадлежал мужчине, который во время прохождения военной службы в составе Вооруженных Сил Украины пропал без вести.

В настоящее время материалы дела переданы в суд.

