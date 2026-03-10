В Минцифры разрабатывают ИИ, который будет помогать формировать проекты судебных решений

Внедрение ИИ может ускорить рассмотрение дел и упростить работу судей.

В Минцифры работают над созданием искусственного интеллекта, который будет помогать формировать проекты судебных решений и ускорять рассмотрение дел.

Для этого ведомство расширяет международное партнерство в сфере искусственного интеллекта и начинает разработку специализированных языковых моделей для государственных сервисов.

В Министерстве цифровой трансформации отмечают, что параллельно с разработкой национальной большой языковой модели (LLM) планируется создание меньших языковых моделей для отдельных отраслей. Такие системы могут быть адаптированы под конкретные потребности государственного управления и эффективнее использовать вычислительные ресурсы.

В частности, одним из направлений станет разработка моделей искусственного интеллекта для судебной системы. Предполагается, что они будут помогать формировать проекты судебных решений, что может ускорить рассмотрение дел и упростить работу судей.

Еще одним направлением станет создание языковой модели для сервисов в «Дие» — Diia AI LLM. Она будет обучена на данных о государственных услугах и будет использоваться для работы инструментов искусственного интеллекта в приложении и на портале.

Как пояснил Chief AI Officer Минцифры и CEO WINWIN AI Center of Excellence Данило Цьвок, создание локальных моделей является одним из ключевых трендов развития искусственного интеллекта.

«Малые модели помогут адаптировать ИИ под потребности конкретных сфер и эффективнее использовать ресурсы», — отметил он.

Также в Украине планируют развивать государственную инфраструктуру для искусственного интеллекта — AI Factory, которая обеспечит безопасные центры хранения и обработки данных. Отдельным направлением сотрудничества станет обучение украинских специалистов работе с современной инфраструктурой ИИ.

Украинская команда получит доступ к вычислительным мощностям и технологиям для обучения моделей искусственного интеллекта. Это позволит протестировать инструменты, которые впоследствии планируют применять в украинской AI Factory.

