На ХХ съезде разгорелась дискуссия о формировании Совета судей: можно ли голосовать за отсутствующих кандидатов

16:25, 10 марта 2026
Перед делегатами встал вопрос, можно ли выбирать тех кандидатов, которые отсутствуют на Съезде.
На ХХ съезде разгорелась дискуссия о формировании Совета судей: можно ли голосовать за отсутствующих кандидатов
Первый день работы ХХ очередного съезда судей Украины отметился не только избранием новых членов ВСП, но и дискуссией вокруг формирования обновленного состава Совета судей Украины (ССУ). Вопрос о том, кто имеет право попасть в бюллетень для тайного голосования, вызвал спор среди делегатов.

Во время выдвижения кандидатур в состав ССУ выяснилось, что значительная часть предложенных лиц не являются делегатами съезда и физически отсутствуют на заседании. Это спровоцировало появление двух противоположных лагерей в зале.

Первая группа делегатов выступила с жестким предложением: не включать в бюллетени тех, кто не явился на съезд. Свою позицию они аргументировали риском того, что отсутствующие кандидаты могут на самом деле не иметь желания работать в органе судейского самоуправления, а их избрание «вслепую» только затянет процесс формирования ССУ.

Вторая группа, которую поддержал действующий председатель ССУ Богдан Монич, настаивает на включении всех выдвинутых кандидатур. Глава Совета судей Украины призвал коллег не прибегать к поспешным ограничениям. Он подчеркнул, что отсутствие кандидата непосредственно в зале заседаний не может быть автоматическим основанием для его исключения из списков.

То есть, второе предложение: включить всех кандидатов в бюллетень, так как могут существовать объективные причины их отсутствия на съезде — от выполнения профессиональных обязанностей до логистических сложностей. Главное — это профессиональный потенциал и готовность сообщества их поддержать.

Почему это важно?

Совет судей Украины является высшим органом судейского самоуправления в период между съездами. От того, насколько легитимным и репрезентативным будет его состав, зависит защита независимости судей в ближайшие годы. Исключение кандидатов по признаку присутствия может быть расценено как ограничение прав судей на самоуправление.

На данный момент проходят заслушивания присутствующих кандидатов в состав ССУ, после чего должен быть найден компромиссный вариант, который бы удовлетворил обе стороны и позволил перейти к процедуре тайного голосования.

«Судебно-юридическая газета» продолжает следить за ходом Съезда.

