На ХХ съезде разгорелась дискуссия о формировании Совета судей: можно ли голосовать за отсутствующих кандидатов

Перед делегатами встал вопрос, можно ли выбирать тех кандидатов, которые отсутствуют на Съезде.

Первый день работы ХХ очередного съезда судей Украины отметился не только избранием новых членов ВСП, но и дискуссией вокруг формирования обновленного состава Совета судей Украины (ССУ). Вопрос о том, кто имеет право попасть в бюллетень для тайного голосования, вызвал спор среди делегатов.

Во время выдвижения кандидатур в состав ССУ выяснилось, что значительная часть предложенных лиц не являются делегатами съезда и физически отсутствуют на заседании. Это спровоцировало появление двух противоположных лагерей в зале.

Первая группа делегатов выступила с жестким предложением: не включать в бюллетени тех, кто не явился на съезд. Свою позицию они аргументировали риском того, что отсутствующие кандидаты могут на самом деле не иметь желания работать в органе судейского самоуправления, а их избрание «вслепую» только затянет процесс формирования ССУ.

Вторая группа, которую поддержал действующий председатель ССУ Богдан Монич, настаивает на включении всех выдвинутых кандидатур. Глава Совета судей Украины призвал коллег не прибегать к поспешным ограничениям. Он подчеркнул, что отсутствие кандидата непосредственно в зале заседаний не может быть автоматическим основанием для его исключения из списков.

То есть, второе предложение: включить всех кандидатов в бюллетень, так как могут существовать объективные причины их отсутствия на съезде — от выполнения профессиональных обязанностей до логистических сложностей. Главное — это профессиональный потенциал и готовность сообщества их поддержать.

Почему это важно?

Совет судей Украины является высшим органом судейского самоуправления в период между съездами. От того, насколько легитимным и репрезентативным будет его состав, зависит защита независимости судей в ближайшие годы. Исключение кандидатов по признаку присутствия может быть расценено как ограничение прав судей на самоуправление.

На данный момент проходят заслушивания присутствующих кандидатов в состав ССУ, после чего должен быть найден компромиссный вариант, который бы удовлетворил обе стороны и позволил перейти к процедуре тайного голосования.

