Парламент Венгрии принял резолюцию против вступления Украины в Евросоюз

Национальное собрание Венгрии приняло резолюцию, в которой высказалось против членства Украины в Европейском Союзе, дальнейшего финансирования войны и превращения ЕС в военный союз. Об этом сообщил представитель венгерского правительства Золтан Ковач в соцсети X.

За документ проголосовали 142 депутата, против — 28, еще 4 воздержались.

В тексте резолюции указано, что Венгрия не поддерживает вступление Украины в Евросоюз из-за того, что страна находится в состоянии войны. По мнению авторов документа, принятие Украины в ЕС может создать риск втягивания самого Евросоюза в войну.

Парламент призвал правительство Венгрии не поддерживать начало полноценных переговоров о вступлении Украины в ЕС и выступать против ее членства.

В резолюции также упоминается финансовая помощь Украине. Депутаты отметили, что с начала полномасштабной войны Евросоюз уже предоставил Украине 193,3 млрд евро помощи и планирует новые кредиты.

В документе говорится, что в случае вступления в ЕС Украина могла бы получить более 360 млрд евро из следующего семилетнего бюджета Евросоюза. Венгерские парламентарии считают, что эти средства могут быть перераспределены за счет фондов развития регионов и сельского хозяйства для нынешних стран-членов.

Принятая резолюция также призывает венгерское правительство «поддерживать международные мирные инициативы, воздерживаться от предоставления Украине денег или оружия, а также не допустить втягивания Венгрии или Европейского Союза в войну».

Кроме того, документ содержит призыв противодействовать инициативам, которые могут превратить ЕС в военный союз, а также выступает против попыток изменить правило единогласия при принятии решений в Европейском Союзе.

