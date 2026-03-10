Верховный Суд обобщил практику по спорам о определении места проживания ребенка: обзор

  1. Судебная практика
17:15, 10 марта 2026
Верховный Суд представил систематизированный обзор практики Кассационного гражданского суда в составе Верховного Суда по спорам о определении места проживания ребенка.

В обзоре обобщены правовые позиции Верховного Суда относительно применения принципа наилучших интересов ребенка и критериев определения его места проживания.

Материал освещает подходы суда к разрешению таких споров в условиях военного положения, в частности в случаях пребывания ребенка за границей, его перемещения из-за военной агрессии, а также относительно обязанности родителей уведомлять друг друга о местонахождении ребенка.

Отдельное внимание уделено практике по возвращению ребенка к обычному месту проживания, учету возраста и мнения ребенка, возможности разъединения братьев и сестер, а также подходам к разделению родительского времени и применению модели совместной физической опеки над детьми (поочередного проживания с каждым из родителей).

Кроме того, освещены позиции Верховного Суда относительно отсутствия предмета спора между родителями, случаев искусственного инициирования споров с целью уклонения от выполнения воинской обязанности, а также отдельные вопросы обеспечения иска и процессуальных аспектов рассмотрения этой категории дел.

Обзор содержит систематизированные правовые позиции Верховного Суда и практические ориентиры для применения семейного законодательства в спорах о определении места проживания ребенка.

