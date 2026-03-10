В Харькове разоблачена чиновница, которая требовала 10% «отката» от подрядчика за ремонты домов

Чиновница требовала «откат» в размере 10% — около 370 тыс. грн.

В Харькове правоохранители разоблачили заместителя директора одного из департаментов городского совета, которая требовала от подрядчика неправомерную выгоду за несоздание препятствий во время участия в закупках, заключении договоров и подписании актов выполненных работ. Об этом сообщил Офис Генерального прокурора.

Отмечается, что в 2025 году департамент заключил с частной компанией ряд договоров на текущий и капитальный ремонт трех многоквартирных домов в Харькове. После завершения работ и оплаты подрядчику почти 3,7 млн грн чиновница потребовала «откат» в размере 10% — около 370 тыс. грн. Она дала понять, что без этого дальнейшее участие компании в заключении договоров будет заблокировано.

«В своем кабинете деньги чиновница получать отказалась. Вместо этого передала подрядчику лист с адресом и “кодами” для передачи наличных через пункт обмена валют, после чего уничтожила свою запись», — заявили в ОГП.

Подрядчик передал 300 тыс. грн, следуя инструкциям. Остальную сумму чиновница планировала получить позже.

Прокурор сообщил чиновнице о подозрении в вымогательстве и получении неправомерной выгоды должностным лицом, занимающим ответственное положение.

