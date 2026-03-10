  1. В Україні

У Харкові викрито посадовицю, яка вимагала 10% «відкату» від підрядника за ремонти будинків

19:20, 10 березня 2026
Посадовиця вимагала «відкат» у розмірі 10% - близько 370 тис. грн.
У Харкові правоохоронці викрили заступницю директора одного з департаментів міської ради, яка вимагала від підрядника неправомірну вигоду за нестворення перешкод під час участі у закупівлях, укладанні договорів та підписанні актів виконаних робіт. Про це повідомив Офіс Генерального прокурора.

Зазначається, що у 2025 році департамент уклав із приватною компанією низку договорів на поточний і капітальний ремонт трьох багатоквартирних будинків у Харкові. Після завершення робіт та оплати підряднику майже 3,7 млн грн посадовиця вимагала «відкат» у розмірі 10% - близько 370 тис. грн. Вона дала зрозуміти, що без цього подальшу участь компанії в укладенні договорів буде заблоковано.

«У своєму кабінеті гроші посадовиця отримувати відмовилась. Натомість передала підряднику аркуш із адресою та «кодами» для передачі готівки через пункт обміну валют, після чого знищила свій запис», - заявили в ОГП.

Підрядник передав 300 тис. грн, дотримавшись інструкцій. Решту суми посадовиця планувала отримати згодом.

Прокурор повідомив посадовиці про підозру у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди службовою особою, яка займає відповідальне становище.

ОГП хабар Харків

