Президент підписав закон, який дозволяє підвищувати виплати педагогам позашкільної освіти

Посадові оклади та доплати працівникам позашкільних закладів тепер можна встановлювати вище державних нормативів.

Президент України Володимир Зеленський підписав закон 4789-IX, який дозволяє засновникам державних і комунальних закладів позашкільної освіти встановлювати посадові оклади, доплати та винагороди у розмірах, вищих за визначені Кабміном.

Як повідомлялося, Верховна Рада ухвалила як закон відповідний законопроєкт №14323 про внесення змін до статті 22 закону «Про позашкільну освіту».

Документ спрямований на розширення фінансової автономії засновників державних і комунальних закладів позашкільної освіти у сфері оплати праці.

Він надає право засновникам державних і комунальних закладів позашкільної освіти встановлювати посадові оклади, доплати, надбавки, грошові винагороди працівникам закладів позашкільної освіти у розмірах, що перевищують розміри, визначені Кабінетом Міністрів України, а також запроваджувати додаткові види матеріального стимулювання за рахунок власних бюджетних надходжень.

Нагадаємо, «Судово-юридична газета» розповідала, що документ покликаний вирішити проблему низьких заробітних плат педагогічних працівників позашкільної освіти, посадові оклади яких відповідно до Єдиної тарифної сітки залишаються нижчими за розмір мінімальної заробітної плати. Документ також усуває дисбаланс між різними рівнями освіти, оскільки аналогічна норма щодо права встановлення підвищених виплат уже діє у сфері дошкільної освіти, але відсутня у позашкільній

