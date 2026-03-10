  1. Законодавство
  2. / В Україні

Президент підписав закон, який дозволяє підвищувати виплати педагогам позашкільної освіти

20:39, 10 березня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Посадові оклади та доплати працівникам позашкільних закладів тепер можна встановлювати вище державних нормативів.
Президент підписав закон, який дозволяє підвищувати виплати педагогам позашкільної освіти
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент України Володимир Зеленський підписав закон 4789-IX, який дозволяє засновникам державних і комунальних закладів позашкільної освіти встановлювати посадові оклади, доплати та винагороди у розмірах, вищих за визначені Кабміном.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Як повідомлялося, Верховна Рада ухвалила як закон відповідний законопроєкт №14323 про внесення змін до статті 22 закону «Про позашкільну освіту».

Документ спрямований на розширення фінансової автономії засновників державних і комунальних закладів позашкільної освіти у сфері оплати праці.

Він надає право засновникам державних і комунальних закладів позашкільної освіти встановлювати посадові оклади, доплати, надбавки, грошові винагороди працівникам закладів позашкільної освіти у розмірах, що перевищують розміри, визначені Кабінетом Міністрів України, а також запроваджувати додаткові види матеріального стимулювання за рахунок власних бюджетних надходжень.

Нагадаємо, «Судово-юридична газета» розповідала, що документ покликаний вирішити проблему низьких заробітних плат педагогічних працівників позашкільної освіти, посадові оклади яких відповідно до Єдиної тарифної сітки залишаються нижчими за розмір мінімальної заробітної плати. Документ також усуває дисбаланс між різними рівнями освіти, оскільки аналогічна норма щодо права встановлення підвищених виплат уже діє у сфері дошкільної освіти, але відсутня у позашкільній

Крім того, документ надає засновникам державних і комунальних закладів позашкільної освіти право встановлювати посадові оклади, доплати, надбавки та грошові винагороди у розмірах, що перевищують визначені Кабінетом Міністрів. Також закон надає можливість встановлення для працівників додаткових винагород і допомог, крім тих, що передбачені чинним законодавством у сфері освіти.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

закон

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Інна Отрош і Ольга Примак-Березовська представили бачення роботи РСУ на з’їзді суддів

Судді Інна Отрош та Ольга Примак-Березовська представили делегатам ХХ з’їзду своє бачення розвитку самоврядування, наголосивши на необхідності чітких критеріїв оцінювання та важливості командної роботи для відновлення довіри до системи.

Позиція ВП ВС: після втрати права на виконання рішення стягнення 3% річних неможливе

Велика Палата Верховного Суду сформулювала підхід до застосування статті 625 ЦК України у випадках, коли рішення суду про стягнення боргу залишається невиконаним, але кредитор втрачає право на його примусове виконання.

На ХХ з’їзді розгорілася дискусія щодо формування Ради суддів: чи можна голосувати за відсутніх кандидатів

Перед делегатами постало питання, чи можна обирати тих кандидатів, які відсутні на З’їзді.

Уряд прибрав із фонду ліквідації норму про нове будівництво житла для постраждалих від війни

Фонд ліквідації наслідків агресії більше не фінансує будівництво житла для тих, хто його втратив через війну.

Дмитро Круподеря та Тетяна Спірідонова: З’їзд суддів обрав двох нових членів Вищої ради правосуддя

ХХ черговий з'їзд суддів України обрав двох нових членів ВРП: нові представники у Вищій раді правосуддя і результати голосування.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]