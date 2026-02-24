В Україні оновили правила оплати праці у позашкільній освіті: що зміниться

Верховна Рада ухвалила закон, який розширює повноваження засновників державних і комунальних закладів позашкільної освіти щодо встановлення підвищених окладів, доплат, надбавок і додаткових винагород працівникам.

Верховна Рада України ухвалила як закон законопроєкт №14323 про внесення змін до статті 22 закону «Про позашкільну освіту». Документ стосується нових правил оплати праці працівників закладів позашкільної освіти.

Документ спрямований на розширення фінансової автономії засновників державних і комунальних закладів позашкільної освіти у сфері оплати праці.

Він надає право засновникам державних і комунальних закладів позашкільної освіти встановлювати посадові оклади, доплати, надбавки, грошові винагороди працівникам закладів позашкільної освіти у розмірах, що перевищують розміри, визначені Кабінетом Міністрів України, а також запроваджувати додаткові види матеріального стимулювання за рахунок власних бюджетних надходжень.

Нагадаємо, «Судово-юридична газета» повідомляла, що законопроєкт №14323 покликаний вирішити проблему низьких заробітних плат педагогічних працівників позашкільної освіти, посадові оклади яких відповідно до Єдиної тарифної сітки залишаються нижчими за розмір мінімальної заробітної плати. Документ також усуває дисбаланс між різними рівнями освіти, оскільки аналогічна норма щодо права встановлення підвищених виплат уже діє у сфері дошкільної освіти, але відсутня у позашкільній

Крім того, пропонується надати засновникам державних і комунальних закладів позашкільної освіти право встановлювати посадові оклади, доплати, надбавки та грошові винагороди у розмірах, що перевищують визначені Кабінетом Міністрів. Також передбачається можливість встановлення для працівників додаткових винагород і допомог, крім тих, що передбачені чинним законодавством у сфері освіти.

Комітет з питань освіти, науки та інновацій рекомендував Верховній Раді ухвалити в цілому законопроєкт № 14323 про підвищення оплати праці працівників позашкільної освіти.

Метою законопроєкт є підвищення соціальних гарантій і престижності праці педагогічних працівників позашкільної освіти, а також створення правових підстав для їх матеріального стимулювання.

