  1. В Україні

Зарплати в позашкільній освіті можуть зрости понад тарифну сітку: які зміни готують у Раді

11:30, 23 січня 2026
Раді рекоментують прийняти законопроєкт про надбавки працівникам позашкільної освіти.
фото з відкритих джерел
Комітет з питань освіти, науки та інновацій рекомендував Верховній Раді ухвалити в цілому законопроєкт № 14323 про підвищення оплати праці працівників позашкільної освіти.

Метою законопроєкт є підвищення соціальних гарантій і престижності праці педагогічних працівників позашкільної освіти, а також створення правових підстав для їх матеріального стимулювання. При цьому в документі зазначається, що його реалізація не потребуватиме додаткових видатків із державного бюджету, оскільки йдеться лише про надання засновникам права самостійно визначати можливості підвищення оплати праці в межах наявних бюджетних ресурсів.

Нагадаємо, «Судово-юридична газета» повідомляла, що цей законопроєкт покликаний вирішити проблему низьких заробітних плат педагогічних працівників позашкільної освіти, посадові оклади яких відповідно до Єдиної тарифної сітки залишаються нижчими за розмір мінімальної заробітної плати. Документ також усуває дисбаланс між різними рівнями освіти, оскільки аналогічна норма щодо права встановлення підвищених виплат уже діє у сфері дошкільної освіти, але відсутня у позашкільній

Крім того, пропонується надати засновникам державних і комунальних закладів позашкільної освіти право встановлювати посадові оклади, доплати, надбавки та грошові винагороди у розмірах, що перевищують визначені Кабінетом Міністрів. Також передбачається можливість встановлення для працівників додаткових винагород і допомог, крім тих, що передбачені чинним законодавством у сфері освіти.

