  В Украине

Зарплаты во внешкольном образовании могут вырасти сверх тарифной сетки: какие изменения готовят в Раде

11:30, 23 января 2026
Раде рекомендуют принять законопроект о надбавках работникам внешкольного образования.
Комитет по вопросам образования, науки и инноваций рекомендовал Верховной Раде принять в целом законопроект №14323 о повышении оплаты труда работников внешкольного образования.

Целью законопроекта является повышение социальных гарантий и престижа труда педагогических работников внешкольного образования, а также создание правовых оснований для их материального стимулирования. При этом в документе указывается, что его реализация не потребует дополнительных расходов из государственного бюджета, поскольку речь идет лишь о предоставлении основателям права самостоятельно определять возможность повышения оплаты труда в пределах имеющихся бюджетных ресурсов.

Напомним, «Судебно-юридическая газета» сообщала, что данный законопроект направлен на решение проблемы низких заработных плат педагогов внешкольного образования, должностные оклады которых в соответствии с Единой тарифной сеткой остаются ниже уровня минимальной заработной платы. Документ также устраняет дисбаланс между различными уровнями образования, поскольку аналогичная норма о праве устанавливать повышенные выплаты уже действует в сфере дошкольного образования, но отсутствует во внешкольной.

Кроме того, предлагается предоставить основателям государственных и коммунальных учреждений внешкольного образования право устанавливать должностные оклады, доплаты, надбавки и денежные вознаграждения в размерах, превышающих установленные Кабинетом Министров. Также предусматривается возможность установления для работников дополнительных премий и пособий, помимо тех, что предусмотрены действующим законодательством в сфере образования.

Верховная Рада Украины законопроект зарплата образование

Лента новостей

