В Раде зарегистрирован законопроект о повышении оплаты труда работников внешкольного образования

Законопроект позволит учредителям внешкольных учреждений повышать зарплаты и вводить дополнительные стимулы для педагогов.

В Верховной Раде Украины зарегистрирован проект Закона №14323 от 22 декабря 2025 года, который предусматривает внесение изменений в статью 22 Закона Украины «О внешкольном образовании» в части оплаты труда работников внешкольных учреждений.

Законопроект направлен на решение проблемы низкой заработной платы педагогических работников внешкольных учреждений, должностные оклады которых в соответствии с Единой тарифной сеткой остаются ниже размера минимальной заработной платы. Документ также устраняет дисбаланс между разными уровнями образования, поскольку аналогичная норма о праве устанавливать повышенные выплаты уже действует в сфере дошкольного образования, но отсутствует во внешкольной.

Кроме того, предлагается предоставить учредителям государственных и коммунальных внешкольных учреждений право устанавливать должностные оклады, доплаты, надбавки и денежные вознаграждения в размерах, превышающих установленные Кабинетом Министров Украины. Также предусмотрена возможность введения для работников дополнительных выплат и пособий, кроме тех, что предусмотрены действующим законодательством в сфере образования.

В пояснительной записке отмечается, что 3 декабря 2025 года Верховная Рада приняла Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2026 год», которым предусмотрено увеличение расходов на оплату труда педагогических работников учреждений общего среднего образования на 57,8 млрд гривен. Это должно обеспечить повышение их должностных окладов на 30% с 1 января 2026 года. В то же время работники внешкольных учреждений остаются вне рамок этих изменений.

По официальным данным, в 2025 году в Украине функционировали 1151 внешкольное учреждение, из которых 1130 — коммунальные, 6 — государственные и 15 — частные. Более 98% таких учреждений содержатся за счет средств местных бюджетов. В соответствии с Единой тарифной сеткой, утвержденной постановлением Кабинета Министров Украины №1298 от 30 августа 2002 года, педагогические работники внешкольных учреждений отнесены к 9–12 тарифным разрядам, а их должностные оклады в 2025 году составляли от 5527 до 6773 гривен, что ниже размера минимальной заработной платы, установленной Государственным бюджетом Украины на 2026 год.

Авторы законопроекта обращают внимание, что аналогичная норма уже действует в сфере дошкольного образования. В обновленной редакции Закона Украины «О дошкольном образовании» учредителям предоставлено право устанавливать повышенные размеры оплаты труда, что позволило органам местного самоуправления с учетом финансовых возможностей повысить заработные платы воспитателям.

Целью законопроекта №14323 является повышение социальных гарантий и престижа труда педагогических работников внешкольного образования, а также создание правовых оснований для их материального стимулирования. При этом в документе отмечается, что его реализация не потребует дополнительных расходов из государственного бюджета, поскольку речь идет лишь о предоставлении учредителям права самостоятельно определять возможности повышения оплаты труда в пределах имеющихся бюджетных ресурсов.

