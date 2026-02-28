Ошибка в дипломе 1980 года заблокировала пенсию: суд установил факт принадлежности документа.

Расхождение в отчестве не позволяло мужчине засчитать период обучения в страховой стаж для назначения пенсии по возрасту.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Ошибка в одном слове — в отчестве — заблокировала зачисление трехлетнего периода обучения в страховой стаж. Без этого мужчина не мог полноценно оформить пенсию по возрасту.

Кодымский районный суд Одесской области рассмотрел дело №503/271/25 и установил: диплом 1980 года, в котором допущено расхождение в отчестве, принадлежит именно заявителю. В то же время суд признал, что при рассмотрении дела заявитель злоупотреблял процессуальными правами, поскольку не сообщил всех существенных обстоятельств.

Обстоятельства дела

Заявитель обратился в суд в порядке отдельного производства с заявлением об установлении факта принадлежности правоустанавливающего документа — диплома, выданного 17 июля 1980 года средним профессионально-техническим училищем № 1 г. Кишинева Молдавской ССР.

В дипломе его отчество указано с расхождением по сравнению с действующими паспортными данными. Именно из-за этого несоответствия орган Пенсионного фонда не засчитывал период обучения в страховой стаж.

Дело рассматривалось в соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 315 ГПК Украины — как установление факта принадлежности документа лицу, если персональные данные в нем не совпадают с паспортными.

В ходе рассмотрения суд:

истребовал дополнительные доказательства;

обратился с судебным поручением о международной правовой помощи к компетентным органам Республики Молдова на основании Договора между Украиной и Республикой Молдова о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским и уголовным делам от 13 декабря 1993 года;

по состоянию на день вынесения решения ответа от иностранной стороны не получил.

В то же время в сентябре 2025 года заявитель представил свидетельство о смене отчества от 21 января 1987 года, выданное органом ЗАГС г. Кострома. Из него следует, что после выдачи диплома он изменил отчество.

Следовательно, на момент получения диплома в 1980 году заявитель имел иное отчество, чем то, которое указано в его нынешнем паспорте. Кроме того, суд установил, что даже с учетом тогдашних данных в дипломе была допущена ошибка в написании отчества.

Суд обратил внимание: в первоначальном заявлении мужчина указал, что не знает причин расхождения, и не представил сразу документ о смене отчества. Это привело к затягиванию рассмотрения дела, в частности из-за необходимости международного поручения.

На основании пункта 1 части 2 статьи 44 ГПК Украины суд признал такие действия злоупотреблением процессуальными правами, поскольку заявитель не способствовал полному и своевременному выяснению обстоятельств.

Правовая оценка

Суд применил: статьи 258, 259, 264, 265 ГПК Украины; пункт 6 части 1 статьи 315 ГПК Украины; пункты 1 и 12 постановления Пленума Верховного Суда Украины № 5 от 31 марта 1995 года «О судебной практике по делам об установлении фактов, имеющих юридическое значение».

Суд исходил из того, что:

Устанавливаемый факт имеет юридическое значение — от него зависит реализация права на пенсионное обеспечение.

Иной порядок подтверждения этого факта законом не предусмотрен.

Установление факта дает возможность подтвердить страховой стаж.

Оценив совокупность доказательств, суд пришел к выводу, что диплом серии НОМЕР_1 от 17 июля 1980 года принадлежит заявителю.

Решение

Суд удовлетворил заявление и установил факт принадлежности заявителю диплома, выданного средним профессионально-техническим училищем № 1 г. Кишинева Молдавской ССР 17 июля 1980 года.

Решение вступает в законную силу после истечения срока на апелляционное обжалование, если апелляционная жалоба не подана. Апелляционная жалоба может быть подана в Одесский апелляционный суд в течение 30 дней.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.